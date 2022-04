Giro di vite per le norme anticovid a Lequile, la polizia municipale sanziona e chiude un esercizio commerciale

LEQUILE – Proseguono le attività di controllo, vigilanza e verifica delle “Misure urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” soprattutto dopo le Regione Puglia con ord. 88 del 26 marzo scorso ha dato un’ulteriore stretta alle misure restrittive previste per le regioni in uno scenario di zona rossa. Nell’ambito del servizio predisposto nel tardo pomeriggio della giornata di lunedì 29 marzo infatti, gli agenti della Polizia Locale di Lequile hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale che, pur dovendo restare chiusa dalle ore 18:00 a norma di detta ordinanza, protraeva la propria attività oltre l’orario consentito. Alla sanzione pecuniaria irrogata, per il titolare dell’attività commerciale, si è poi sommata la chiusura provvisoria al pubblico di 5 giorni in attesa delle specifiche da parte della Prefettura.

