Autovelox senza omologazione, il Tribunale dà un altro stop a Lecce: bocciati i ricorsi contro le multe annullate. Lequile ne istalla 2

LECCE – Nuova sconfitta giudiziaria per il Comune di Lecce nella vicenda delle multe elevate dagli autovelox sulla Tangenziale Est. Dopo le pronunce dei giudici di pace, arrivano infatti le prime sentenze del Tribunale che confermano l’annullamento dei verbali e respingono gli appelli presentati da Palazzo Carafa. Una decisione che rafforza ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui per accertare le violazioni dei limiti di velocità non è sufficiente che l’apparecchiatura sia approvata dal Ministero: è indispensabile che sia anche omologata.

I giudici di secondo grado hanno respinto la tesi sostenuta dal Comune secondo cui approvazione e omologazione sarebbero procedure sostanzialmente equivalenti. Al contrario, nelle sentenze viene ribadita la distinzione formale e sostanziale tra i due procedimenti e viene richiamato l’articolo 142 del Codice della strada, che attribuisce valore probatorio soltanto alle apparecchiature “debitamente omologate”. Nessun rilievo è stato riconosciuto nemmeno alle circolari ministeriali richiamate dall’amministrazione comunale, considerate prive della forza necessaria per derogare alle norme primarie. In sostanza, il Tribunale ha confermato che in assenza dell’omologazione l’accertamento della velocità effettuato dagli autovelox non può essere ritenuto legittimo e che la sola approvazione ministeriale non è sufficiente a validare le sanzioni.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Commissione Controllo del Comune di Lecce, Antonio Rotundo: “Come era prevedibile, e da noi previsto, le prime sentenze di appello del Tribunale di Lecce hanno confermato le decisioni di annullamento dei verbali autovelox dei giudici di pace e rigettato la tesi sostenuta dal Comune della equipollenza tra approvazione e omologazione sottolineando al contrario la netta distinzione sul piano formale e sostanziale ed escludendo che la approvazione possa surrogare l’omologazione ai fini dell’accertamento dei limiti di velocità”. La minoranza a palazzo Carafa da tempo aveva chiesto di spegnere i macchinari di rilevazione elettronica della velocità in attesa delle novità legislative proprio per evitare che aumentassero i debiti fuori bilancio mettendo in crisi le casse del Comune, ma il dirigente e comandante della polizia municipale, Donato Zacheo, ha insistito sulla necessità di mandare avanti i ricorsi contro gli annullamenti delle multe voluti dai giudici di pace di Lecce.

Il Tribunale in sostanza ha rigettato le argomentazioni del Comune secondo cui le due procedure sarebbero accomunate da analoghe verifiche tecnico-amministrative e da una sostanziale identità funzionale ed ha anche escluso che approvazione ed omologazione debbano essere lette in chiave alternativa ed ha ribadito la formulazione inequivoca prevista dall’articolo 142 del Codice della strada che individua nelle sole apparecchiature debitamente omologate la fonte di prova della violazione dei limiti di velocità.

“Così come non ha riconosciuto valore alle circolari ministeriali di carattere amministrativo evocate dal Comune in quanto non trovano alcun supporto nelle norme primarie – continua Rotundo – Dinnanzi alla nettezza delle sentenze di appello che confermano un indirizzo giurisprudenziale granitico la diligenza del buon padre di famiglia dovrebbe consigliare un cambio di indirizzo politico rispetto alla strada scelta dalla giunta Poli di impugnare tutte le sentenze di condanna dei giudici di pace. Insistere con i ricorsi palesemente infondati per pura scelta politica potrebbe configurare la lite temeraria con le conseguenze del caso”.

IL COMUNE DI LEQUILE INSTALLA I SUOI DUE AUTOVELOX

Mentre a Lecce prosegue il contenzioso sulle sanzioni già elevate, a pochi chilometri di distanza si prepara l’entrata in funzione di due nuovi autovelox sulla strada statale 101 Lecce-Gallipoli. Gli impianti sono stati installati dal Comune di Lequile all’altezza dello svincolo per il paese, in uno dei tratti ritenuti più pericolosi dell’intera arteria, dove il limite di velocità è fissato a 70 chilometri orari. Una postazione controllerà i veicoli diretti verso Gallipoli al chilometro 4+600, mentre la seconda monitorerà il traffico in direzione Lecce al chilometro 4+530.

Secondo l’amministrazione comunale l’intervento è stato richiesto per contrastare l’elevato numero di incidenti registrati negli anni in quel tratto, caratterizzato da curve considerate particolarmente insidiose e spesso affrontate a velocità elevate. Il vicesindaco Vito Zilli ha spiegato che saranno necessari ancora alcuni giorni per completare le procedure con Anas e la cartellonistica di preavviso prima dell’attivazione degli impianti.

La vicenda, però, riporta inevitabilmente al centro il tema che sta alimentando centinaia di ricorsi in tutta Italia. Le nuove installazioni potranno certamente contribuire alla sicurezza stradale, ma la giurisprudenza continua a indicare una strada precisa: per trasformare la rilevazione elettronica della velocità in una prova valida dell’infrazione non basta l’approvazione ministeriale dell’apparecchio, ma occorre la sua effettiva omologazione. Un principio che il Tribunale di Lecce ha appena ribadito con due nuove sentenze destinate ad avere effetti ben oltre i confini della Tangenziale Est.