Sodalizio nato dalle ceneri dei vecchi boss: in 30 a processo con rito abbreviato

SAALENTO (Lecce) – In 30 a processo con il rito abbreviato nell’inchiesta sulla retata compiuta nel basso Salento il 30 settembre 2025 con cui venne smantellato un presunto clan dedito allo spaccio di droga. Le accuse pesantissime sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, ricettazione, detenzione abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

La scelta del rito alternativo (consente uno sconto di un terzo della pena) è stata richiesta e accolta per Vito Paolo Vacca, 31enne di Racale, ritenuto al vertice dell’organizzazione; Sara Tafuro, 42enne di Racale; Luca Tricarico, 28enne residente a Nardò; Natalizia Troisi, 60enne di Racale; Michele Spennato, 28enne di Racale; Marica Vacca, 35enne di Racale, ed Emanuela Spennato, 40enne di Taviano; William Bagno, 31enne di Racale; Gabriele Colazzo, 24enne di Alliste; Maria Grazia Colitti, 49enne di Taviano; Vanessa De Leone, 29enne di Racale; Maicol Andrea Manni, 34enne di Melissano; Valentino Manni, 30enne di Taviano; Fabrizio Mastria, 46enne di Racale; Luciano Kevin Mastria, 22enne di Melissano; Christian Nutricati, 38enne di Ugento; Cesare Parigi, 50enne di Taviano; Risjan Mucaj, 35enne, residente a Cavallino; Adriano Muscella, 46enne di Melissano; Simone Luca Santantonio, 54enne di Racale; Andrea Santoro, 35enne di Lecce; Tommaso Seclì, 26enne di Ugento; Antonio Tricarico, 26enne di Tuglie; Luigi Venneri, 31enne di Alliste; Vito Reho, 25enne di Melissano; Stefano Casto, 30enne di Racale; Michele De Icco, 37enne di Melissano; Giuseppe Dell’Anna, 42enne di Lecce; Alessandro Manco, 54enne di Taviano; Bruna Manco, 62enne di Alliste.

Nicolas Palma, 23enne di Racale, ha chiesto di patteggiare mentre ancora da definire la posizione di Edoardo Cota, 28enne di Taviano. La requisitoria della pm della Dda, Giovanna Cannarile, è prevista per il 22 settembre mentre per il 7 ottobre e il 19 ottobre prossimi sono previste le arringhe difensive.

Tutto comincia nel marzo del 2022, quando un giovane di 22 anni di Taviano viene attirato in una trappola con la scusa di un incontro chiarificatore. All’interno di un’abitazione, ad attenderlo non c’erano parole, ma pugni e minacce: viene picchiato brutalmente e costretto a consegnare 700 euro, il prezzo di un debito contratto per l’acquisto di droga. I suoi aguzzini lo obbligano a mettersi alla guida della propria auto, con due di loro a bordo, per recuperare il denaro da casa. Quando il ragazzo scende dal veicolo, gli sottraggono persino le chiavi, per impedirgli ogni via di fuga.

Quello che sembrava un episodio di cronaca nera isolato si rivela ben presto la punta dell’iceberg di una organizzazione criminale ramificata, capace di muovere ingenti quantità di droga e di esercitare un controllo capillare sul territorio, in perfetto stile Sacra Corona Unita. L’operazione, denominata “Pit Bull”, prende il nome dai cani di razza Pit Bull che custodivano la casa di uno dei sodali e che hanno aggredito i Carabinieri durante un primo intervento di ricerca, a testimonianza della pericolosità ed aggressività dell’organizzazione.

Per mesi i militari dell’Arma hanno seguito le tracce del clan, intrecciando intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti, osservazioni discrete e perfino ricognizioni aeree. Un lavoro paziente che ha svelato un traffico continuo di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati non solo nei centri abitati ma anche nelle località marine più frequentate della zona.

Al vertice della riorganizzata compagine criminale c’è il giovane rampollo, 31enne del posto, Vito Paolo Vacca, un nome che per il basso Salento suona come un’eredità pesante. Nipote di Vito Paolo Troisi, storico capo dell’omonimo clan, Vacca è considerato l’erede naturale di quella frangia della Sacra Corona Unita che dagli anni ’90 controlla il traffico di sostanze stupefacenti nell’area, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto appartenente alla famiglia Troisi e della disponibilità di armi.

Figlio del defunto Angelo Salvatore Vacca, ergastolano per omicidio, Vito Paolo ha preso le redini del gruppo dopo la morte del padre, avvenuta il 23 agosto dello scorso anno, mentre era ai domiciliari per gravi patologie oncologiche. La sfarzosa cerimonia funebre del padre – celebrata il giorno seguente nella chiesa San Giorgio Martire di Racale, con una carrozza dorata trainata da quattro cavalli neri – è stata un vero e proprio manifesto di potere, evocativo dei riti ostentati che le mafie utilizzano per riaffermare la propria presenza sul territorio.

Nell’organizzazione, ruolo fondamentale è stato quello delle donne di famiglia. Sei di esse, infatti, tutte raggiunte da misure cautelari, gestivano lo spaccio e lo stoccaggio della droga, controllando approvvigionamenti, consegne e contabilità. In particolare, la coniuge di Vito Paolo Vacca sostituiva il marito in sua assenza, occupandosi personalmente della distribuzione delle dosi, del rifornimento delle scorte e della gestione dei proventi illeciti.

La droga, chiamata in codice “cento” o “pietre”, veniva prelevata più volte al giorno da nascondigli sicuri, nascosta in buste della spesa o cartoni di vino e detersivi per passare inosservata. Una volta preparate le dosi, il cellophane usato per il confezionamento veniva bruciato per cancellare ogni traccia di odore e residuo.

Un sistema collaudato che ha permesso al clan di accumulare ingenti profitti, fino all’intervento risolutivo di oggi. Infatti, in un’intercettazione, il Vacca parla di un’operazione finanziaria costata circa 774 mila euro che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre due milioni di euro all’organizzazione.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Fasano, Stefano Strefanelli, Angelo Valente, Rita Ciccarese, Stefano Prontera, Devis Risolo, Andrea Starace, Raffaele Benfatto, Mariangela Calò, Giorgio Caroli, Strefano Prontera, Angelo Valente, Mario Coppola, Antonio Savoia, Mauro Margarito, Marco Macagnino, Biagio Palamà, Pantaleo Cannoletta, Ada Alibrando, Mercedes Salento, Speranza Faenza e Gabriella Mastrolia. L’udienza preliminare è fissata per il 26 marzo 2026.