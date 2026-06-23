Perde il controllo dell’auto e finisce contro la vetrina di una macelleria

Porto Cesareo (Lecce) – Con l’auto contro la vetrina di una macelleria. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, a Porto Cesareo.

Una donna alla guida della sua Smart ha fatto rifornimento di carburante in una stazione di servizio della marina e nel ripartire, a tutta velocità, ha perso il controllo della macchina ed è andata a sbattere contro l’attività commerciale, situata a poca distanza.

Pare che l’incidente sia dovuto a un improvviso malfunzionamento del veicolo col cambio e l’acceleratore completamente bloccati.

L’impatto ha ovviamente provocato danni sia alla Smart che alla macelleria, ma per fortuna nessuno si è fatto male e anche la conducente è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Porto Cesareo, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le cause del presunto guasto che avrebbe provocato il blocco del veicolo.