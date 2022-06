Puglia Popolare, Mazzei: “Puntare sulle risorse europee senza sprecarle”

Luigi Mazzei, Coordinatore Provinciale

Puglia Popolare Salento fa alcune considerazioni sul rilancio economico: “Il turismo è centrale per l’economia italiana: credo sia risaputo. Ma dando un occhiata alle stime che valutano gli indotti si tratta di oltre il dieci per cento del PIL. ​ Per l’occupazione i dati​ Eurostat​ disponibili​ per​ il​ 2018​ ci​ dicono​ che​ nel​ complesso​ tra​ alloggio​ e ristorazione, agenzie di viaggio e trasporto aereo rappresentava circa il sette per cento del totale dell’occupazione in Italia. Numeri che parlano da soli e che oggi risentono del notevole calo di turismo internazionale.

Il turismo italiano in questa pandemia è un turismo “domestico” (gli italiani in quanto turisti in Italia). Per analizzare il ​ turismo internazionale, “inbound ed outbound”, ovvero i viaggi degli stranieri in Italia e quelli degli Italiani all’estero vi riporto i dati del 2019, quando la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia toccava il massimo storico di 44 miliardi, ​ che si confrontava con i 27 miliardi di spesa per turismo degli italiani all’estero. Il saldo tra entrate ed uscite superava i 17 miliardi. Nell’ultimo anno pre-pandemico il boom del turismo internazionale portò nel Bel Paese circa 96 milioni di viaggiatori internazionali.

Oggi occorre fare i conti con questa grave perdita ed utilizzare al meglio le risorse disponibili. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto ben otto miliardi di euro per il finanziamento di investimenti su “Turismo e cultura 4.0”. Non vanno sprecati! Va investito per creare un turismo italiano magari un po’ più ​ legato alle peculiarità dei territori. Utilizzare​ la digitalizzazione ​ valorizzando un intreccio più profondo tra turismo ed eccellenze del “made in Italy”. Con un’integrazione ​ programmata ed elevata tra turismo cultura, patrimonio ambientale, percorsi enogastronomici e salute. Un turismo​ distanziato,​ ma che sia capace di reinventarsi andando oltre.

Per riaprire in sicurezza e attrarre il turismo estero serve il combinato disposto di un basso numero di contagi e di un’alta quota di vaccinati. Altrimenti i turisti saranno indirizzati altrove! Il​ controllo​ dell’epidemia, oltre ad una priorità per salvare vite umane, è indispensabile per non perdere quote di turismo internazionale a vantaggio di altri paesi più virtuosi. Questo in aggiunta al funzionamento di ‘green pass’ attestanti vaccinazioni e test insieme. Mi aspetto un Piano del Rilancio del Turismo da parte del Governo che sia immediato ed efficace”.

Link Sponsorizzato