Chiese Aperte a Nardò, da domani scrigni barocchi aperti ai turisti

NARDO‘ (Lecce) – A partire da domani, sabato 4 luglio, le chiese del centro storico rimarranno aperte in orario serale nel weekend per consentire ai visitatori di scoprire il fascino eterno degli scrigni barocchi di Nardò. L’iniziativa Chiese Aperte 2026 è promossa dall’associazione di promozione sociale Ipso F.a.c.t.o. con il sostegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione delle parrocchie.

Il servizio prevede ogni sabato e domenica (dalle ore 20 alle 22, fino al 6 settembre) l’apertura e la chiusura, la custodia e l’accoglienza dei visitatori da parte degli operatori dell’associazione nelle chiese di San Domenico, San Giuseppe Patriarca, Sant’Antonio da Padova, Santa Teresa, Immacolata, Carmine e San Trifone (quest’ultima ospiterà esposizione e mostre d’arte). Sarà aperta anche la chiesa di Santa Chiara, ma dalle ore 19 alle 21.

“È un servizio importante – dice il consigliere delegato alla Cultura Francesco Plantera – a cui diamo continuità perché pensiamo che sia fondamentale rendere fruibile il nostro straordinario patrimonio architettonico ai tanti turisti che scelgono il nostro territorio. Nel weekend, di sera, magari dopo una giornata al mare, è molto piacevole scoprire la bellezza eterna delle nostre chiese”.

“Grazie alle parrocchie e a Ipso F.a.c.t.o. – aggiunge la consigliera delegata ai rapporti con le istituzioni religiose Daniela Bove – che ci consentono di riproporre un servizio molto utile e inevitabilmente atteso dai turisti, ma anche da tanti visitatori del territorio che magari non hanno occasione di conoscere le nostre bellissime chiese”.