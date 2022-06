TEDx sbarca a Leverano

LEVERANO (Lecce) – Sarà il 13 giugno la data scelta dagli organizzatori di TEDxLeverano per ospitare la prima edizione della conferenza ormai diffusa in tutto il mondo.

Nato negli Stati Uniti, TEDx è un evento ormai realizzato in tutto il mondo, da gruppi di organizzatori indipendenti ed autonomi con un format ormai stabile e ben riconoscibile. Principale fonte di diffusione dei cosiddetti speech sono poi le piattaforme di condivisione video, sulle quali questi contenuti raccolgono centinaia di migliaia di views.

Negli anni hanno preso parte agli eventi TEDx importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’economia o della società, tutti in grado di dare un’innovativa visione delle cose e della vita: da Bill Gates a Stacey Abrams, da Greta Thunberg a Paolo Bonolis, passando per altre centinaia di persone a volte meno celebri ma quasi sempre con qualcosa di nuovo ed importante da dire.

Tra gli speaker annunciati, che provengono dal mondo della cultura, della scienza, dell’arte, dell’imprenditoria, della filosofia e dell’editoria, dell’astronomia, ci sono il noto youtuber e divulgatore scientifico Barbascura X, l’attrice di teatro Crescenza Guarnieri, la scrittrice e filosofa Maura Gancitano di “Tlon” ed il salentino Massimo Cannoletta divulgatore d’arte e cultura ormai stabile su Raiuno.

Gli interventi ruoteranno attorno ad un tema vasto e affascinante come “La Consistenza dell’Invisibile”, l’importanza e l’influenza di tutto ciò che non si vede, o che non si nota.

Le ridotte presenze hanno spinto il team di TEDxLeverano a pensare ad una doppia data: il 13 giugno l’evento dal vivo e il 21 Giugno, quando sarà possibile rivivere e guardare l’evento nella sua interezza in streaming.

Accedendo al sito internet tedxleverano.com, è ancora possibile acquistare i ticket per l’evento in streaming, nell’apposita sezione.

All’esterno dell’evento TEDxLeverano, troverete l’Innovation Corner, uno showroom di 7 START-UP Innovative Pugliesi pensato per diffondere una cultura dell’innovazione e dell’eco sostenibilità, favorire le connessioni tra realtà all’avanguardia, incoraggiare la progettualità e l’imprenditoria giovanilz.

Lo spazio allestito potrà essere visitato gratuitamente a partire dalle ore 16, in Piazza della Costituzione, Leverano.

Innovazione, ispirazione, emozione e – finalmente – la possibilità di un evento dal vivo: tutte queste cose stavolta non saranno in una grande città ma a Leverano, il posto che nelle parole degli organizzatori “semplicemente chiamiamo casa.”

Per info www.tedxleverano.com.

