Covid, 140 nuovi casi: 15 nel leccese. Un morto al DEA. Scendono a 6 i ricoverati a Galatina. Carlà: “Verso la normalizzazione”

PUGLIA – Non cambia la corsa verso il basso della curva del contagio, per questo lunedì saremo in zona bianca. I vertici Asl sono “cautamente” ottimisti. Il dottor Roberto Carlà, direttore sanitario Asl/Le sta preparando la relazione sulla “normalizzazione ospedaliera”, che sarà consegnata alle autorità sanitarie regionali: “Auspichiamo un ritorno alla normalità: stiamo pensando a una riconversione che dovrebbe far tornare quasi tutto il DEA alla sua vocazione originaria. Per ora il quarto piano di questa struttura è occupato da pochi pazienti covid: in terapia intensiva c’è solo un caso in gravi condizioni. La Regione potrebbe decidere di mantenere un numero minimo indispensabile di posti covid al quarto piano del Dea e a Galatina.

Si sta già pensando a un ritorno alla normalità, ma sul rispetto delle regole e sull’uso della mascherina nei luoghi chiusi bisogna tenere alta la guardia. Ci hanno chiesto una proposta entro un mese per il ritorno alla normalità degli ospedali. Parallelamente ci dovremo impegnare per il recupero delle liste d’attesa. A Galatina sono solo 6 i posti covid occupati”.

La grande sfida dell’Asl leccese sarà proprio quella della normalizzazione e del recupero di esami e visite mediche posticipate, ma soprattutto della sfida della prevenzione, messa un po’ da parte per alcune patologie a causa della grave crisi pandemica. Intanto, va avanti la procedura per punire medici e sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione. L’indice dei positivi si stabilizza al 2,36% rispetto al 2,46% di ieri. Il numero dei decessi scende a 3 rispetto ai 7 di ieri: si registra un decesso al DEA. Sul fronte dei ricoveri il numero continua a calare: sono 289 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 294). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 231.760 rispetto ai 231.088 di ieri. Continua a calare il numero dei casi attualmente positivi, 13.812 rispetto ai 14.347 di ieri.

Link Sponsorizzato

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 12 giugno 2021, sono stati registrati 5.944 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 140 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Link Sponsorizzato

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.567.120 test.

231.760 sono i pazienti guariti.

13.812 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.160 così suddivisi:

94.915 nella Provincia di Bari;

25.490 nella Provincia di Bat;

19.587 nella Provincia di Brindisi;

45.011 nella Provincia di Foggia;

26.764 nella Provincia di Lecce;

39.222nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

368 provincia di residenza non nota.