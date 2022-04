I pugliesi raggiungeranno l’immunità di “massa” entro il 9 settembre: oltre 3 milioni di dosi somministrate

PUGLIA – Nella nostra regione sono stati somministrati 3.114.066 di vaccini. “L’immunità di popolazione è prevista per il 9 settembre 2021” – scommette il consigliere regionale Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione.

“Sino ad ora sono stati somministrati 3.114.066 di vaccini, pari al 92% delle dosi consegnate. Un trend che consentirà l’immunità di

popolazione il 9 settembre 2021”.

Ieri, venerdì 18 giugno, sono state somministrate 42.135 dosi.

+1.781 rispetto a giovedì 17,

+1.914 rispetto a mercoledì 16,

+479 rispetto a martedì 15.

Ad oggi sono state consegnate 3.362.325 dosi di vaccini, delle quali

sono state somministrate 3.114.066.

Nello specifico sono 2.127.852 le prime dosi e 986.214 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 248.259 dosi.

L’IMMUNITÀ DI GREGGE

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 53,82% (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la

media nazionale del 52,17%) mentre il 24,95% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 8 e

sopra la media nazionale del 23,81%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 9 settembre 2021.

UTILIZZO VACCINI E CASO VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)



Sono state consegnate 743.074, di cui 2 nella giornata di ieri. 613.312 dosi somministrate. Giacenza 129.774. Il 65,1% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, venerdí 18 giugno, sono state somministrate 1.691 dosi di

Vaxzevria (AstraZeneca), -8 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.016.004, di cui 393 nella giornata di

ieri. 2.118.839 dosi somministrate. Giacenza 97.165. Il 46,87% dei

vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, venerdì 18 giugno, sono state somministrate 37.906 dosi di

Pfizer/BioNTech, +3.030 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 288.192 di cui 102 nella giornata di ieri. Dosi

somministrate 280.348. Giacenza 7.936. Il 50,85% dei vaccinati attende

la seconda dose.

Ieri, venerdì 18 giugno, sono state somministrate 2.481 dosi di

Moderna, -1.262 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 114.951. 101.567 dosi somministrate. Giacenza

13.384.

Ieri, venerdì 18 giugno, sono state somministrate 57 dosi di Janssen,

+21 rispetto al giorno precedente.

PUGLIA AL SESTO POSTO

La Puglia è in sesta posizione nella classifica generale nazionale: su 3.362.106 dosi consegnate, sono state somministrate 3.114.066, pari al 92,6%.

Quarta per la fascia degli over 90 (104,34%);

Quinta per fascia 80/89 (96,8%);

Prima per fascia 70/79 (92,15%).

SECONDA DOSE: CLASSIFICA

La Puglia è settima per la fascia over 90 (89,5%)

Settima per la fascia 80/89 (87,9%)

Quinta per la fascia 70/79 (52,1%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno: nel periodo 12 giugno – 18 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 260.197 dosi, cioè 28.256 dosi in più rispetto

all’obiettivo fissato di 231.941.