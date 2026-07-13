Colpo d’esperienza in vista per il Lecce: terzino ex Napoli a un passo dal giallorosso

Il Lecce è pronto ad alzare il livello della propria rosa con un innesto di grande esperienza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club salentino sarebbe vicino a trovare l’accordo con Elseid Hysaj, terzino albanese attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Lazio. La trattativa, avviata nelle ultime ore, avrebbe registrato un’importante accelerazione e le parti sarebbero ormai vicine a un’intesa. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma il dialogo tra il club giallorosso e il calciatore prosegue in maniera positiva, alimentando l’ottimismo in vista della possibile fumata bianca. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, il Lecce metterebbe a segno uno dei colpi più rilevanti della propria sessione estiva di calciomercato. Hysaj rappresenta infatti un profilo di assoluto affidamento per il campionato italiano, grazie alle tante stagioni disputate in Serie A e all’esperienza maturata ai massimi livelli.

Nel corso della sua carriera il difensore albanese ha vestito le maglie di Empoli, Napoli e Lazio, collezionando centinaia di presenze nella massima serie. Un percorso che gli ha permesso di affermarsi come uno dei terzini più continui del panorama italiano, distinguendosi per equilibrio tattico, affidabilità difensiva e capacità di adattarsi a entrambe le corsie laterali. È proprio la sua versatilità uno degli aspetti che avrebbe convinto il Lecce a puntare con decisione su di lui. Hysaj è infatti in grado di giocare sia come terzino destro sia come esterno sinistro in una difesa a quattro, offrendo allo staff tecnico una soluzione preziosa in più ruoli e garantendo profondità a un reparto chiamato a sostenere una stagione lunga e impegnativa.

Oltre alle qualità tecniche e tattiche, il suo eventuale approdo nel Salento porterebbe in dote anche leadership ed esperienza nello spogliatoio. Caratteristiche fondamentali per una squadra che punta a consolidare la propria posizione in Serie A e ad affrontare il campionato con maggiore solidità. Per il momento manca ancora l’ufficialità e sarà necessario attendere la conclusione degli ultimi passaggi della trattativa. Tuttavia, le sensazioni sono positive e il Lecce sembra determinato a chiudere un’operazione che potrebbe rappresentare uno dei movimenti più significativi della propria estate. I prossimi giorni potrebbero quindi rivelarsi decisivi. Se arriverà la fumata bianca, i tifosi giallorossi potranno accogliere un calciatore di comprovata esperienza, pronto a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio del Lecce nella nuova stagione.