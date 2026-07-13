“Non mi sento rispettata da Fratelli d’Italia”: Poli Bortone apre il caso, ma il FdI cerca il dialogo dopo il caso Ager e provinciali

LECCE – “Non mi sento rispettata da Fratelli d’Italia”. Con questa frase, secondo le indiscrezioni, la sindaca Adriana Poli Bortone avrebbe fotografato il momento di tensione che attraversa i rapporti con il principale partito della maggioranza. La prima cittadina avrebbe anche riconosciuto di aver sbagliato a manifestare il proprio malumore rinviando alcune delibere durante la scorsa seduta di giunta, ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro ai due rappresentanti FdI che ha incontrato in mattinata (il capogruppo Andrea Pasquino e il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla). “I mal di pancia sono verso i vertici”, avrebbe confidato, lasciando intendere che il dissenso non riguarda il gruppo consiliare cittadino quanto alcune decisioni assunte ai livelli superiori del partito.

Proprio per cercare di disinnescare le tensioni, questa mattina i dirigenti di Fratelli d’Italia si sono confrontati in una riunione interna, con l’obiettivo di trovare una linea condivisa e ricucire il rapporto con la sindaca. La convinzione prevalente è che lo scontro non giovi a nessuno e che occorra aprire rapidamente un chiarimento politico capace di garantire maggiore stabilità alla maggioranza che governa Palazzo Carafa. L’incontro chiarificatore definitivo si terrà prossimamente.

Le incomprensioni non nascono soltanto dalla composizione della lista per le elezioni provinciali del 27 luglio, vicenda che ha alimentato il malcontento anche tra gli alleati minori del centrodestra. L’esclusione dell’Udc, il ridimensionamento di Io Sud e la mancata partecipazione di Futuro Nazionale hanno lasciato strascichi tutt’altro che trascurabili. Ma il vero problema è stato quello della partita per le nomine nell’Agenzia territoriale della Regione Puglia, che coordina il ciclo dei rifiuti. Nell’organismo i sindaci di centrodestra possono esprimere due rappresentanti, a fronte di quattro indicati dal centrosinistra. Fratelli d’Italia ha deciso di non proporre Adriana Poli Bortone, non essendo iscritta al partito, orientandosi invece sul sindaco di Matino, Giorgio Toma, inizialmente indicato anche tra i possibili candidati alle elezioni provinciali prima del suo passo indietro. Una scelta che, sempre secondo le ricostruzioni raccolte negli ambienti della maggioranza, avrebbe irritato la prima cittadina di Lecce, interessata a entrare nell’organismo regionale anche in considerazione del ruolo ricoperto in passato dal suo predecessore Carlo Salvemini. Ad aggravare il malumore ha contribuito anche il fatto che nessuno ha preventivamente informato la sindaca dell’intenzione di sostenere un’altra candidatura.

Per quanto riguarda le elezioni provinciali, invece, la prima cittadina avrebbe voluto il sostegno di FdI per l’elezione della sua candidata Tonia Erriquez, ma il partito ha offerto solo un posto, senza alcuna garanzia. Ecco perché Poli ha deciso di non candidare esponenti del suo movimento. La lista è poi salita a sette nomi del partito di Giorgia Meloni, dopo il passo indietro di Io Sud, sostituito da una candidatura considerata di completamento. Una scelta che non ha contribuito a rasserenare il clima con gli alleati. Da qui la sensazione della sindaca di essere stata messa ai margini da FdI, anche perché autorevoli esponenti dello stesso partito non la avrebbero sostenuta alle provinciali e non avrebbero fatto nulla per impedire il passaggio di Massimo Fragola in FdI, impoverendo il gruppo di Io sud.

Nonostante ciò, da Fratelli d’Italia prevale la volontà di evitare ulteriori irrigidimenti. I vertici del partito ritengono che il confronto diretto con Poli Bortone sia l’unica strada percorribile per superare le incomprensioni e ricostruire un rapporto destinato a rimanere centrale negli equilibri del centrodestra leccese. L’obiettivo è chiudere rapidamente questa fase di fibrillazione e restituire compattezza a una maggioranza che dovrà affrontare nei prossimi mesi scelte politiche e amministrative di particolare rilievo.