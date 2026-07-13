Lions Club Lecce Santa Croce: “Radici e Futuro”, al via il nuovo anno sociale nel segno del dialogo, del servizio e della condivisione

LECCE – È stato il tema “Radici e Futuro” a caratterizzare la cerimonia con cui il Lions Club Lecce Santa Croce ha aperto l’attività concretat del nuovo anno sociale nella splendida location del Secolario – Masseria del Viverbene. Sono quattro i nuovi soci. Il Past Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, Leonardo Potenza ha appuntato loro il distintivo. Presenti alla cerimonia anche la Presidente della Circoscrizione MePast Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Gala.

Tra i momenti più significativi della cerimonia, l’ingresso della Magnifica Rettrice dell’Università del Salento, Prof.ssa Maria Antonietta Aiello, insignita della qualifica di Socio Onorario del Lions Club Lecce Santa Croce. Un riconoscimento che assume un forte valore simbolico e programmatico, perché rafforza il legame tra il Club e il mondo delle istituzioni, dell’università e della ricerca e conferma la volontà di promuovere un dialogo costante con le istituzioni che contribuiscono alla crescita culturale e sociale del territorio.

Insieme alla Prof.ssa Aiello sono entrati a far parte del Club il Prof. Alessandro Margherita, la criminologa Isabel Martina e il Dott. Daniele Mazzotta, professionisti che porteranno al Lions Club Lecce Santa Croce competenze, esperienza e sensibilità umana, arricchendo ulteriormente la capacità del sodalizio di interpretare i bisogni della comunità attraverso un servizio sempre più qualificato.

Nel suo intervento, il Presidente Raffaele Cazzetta ha illustrato la visione che guiderà il Club nel corso dell’anno sociale, ponendo al centro del proprio mandato il dialogo continuo, la condivisione delle scelte, la valorizzazione delle competenze di ogni socio e il lavoro di squadra quale metodo imprescindibile per affrontare con efficacia le sfide del servizio.

Una visione che ha trovato piena condivisione negli interventi delle autorità lionistiche presenti e, in particolare, nelle conclusioni di Leonardo Potenza, che ha richiamato i valori fondanti del lionismo, sottolineando come unità, partecipazione e spirito di servizio rappresentino la chiave per rendere ogni Club protagonista della crescita della comunità.

Particolarmente coinvolgente è stato anche il momento dedicato alla programmazione dei service del nuovo anno sociale: tutti i soci sono stati chiamati a condividere idee e proposte attraverso il simbolico “Albero delle Idee”, dando vita a un autentico esercizio di partecipazione e corresponsabilità. Un’immagine che ha rappresentato perfettamente il significato del titolo della serata: radici profonde, rappresentate dalla storia, dai valori e dall’identità del Club, e uno sguardo rivolto al futuro, costruito insieme grazie al contributo di ogni socio, dei nuovi ingressi e del dialogo con le istituzioni.

In occasione dell’incontro è stata realizzata una raccolta fondi che si è concretizzata in 1300 euro da destinarsi a una delle attività proposte.

Con questo spirito il Lions Club Lecce Santa Croce apre il nuovo anno sociale con l’obiettivo di trasformare idee e valori in azioni concrete a favore della collettività.