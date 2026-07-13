Gallipoli, incendio nel Parco di Punta Pizzo: bagnanti in fuga, in azione anche un Canadair

GALLIPOLI (Lecce) – Un vasto incendio ha colpito nel primo pomeriggio il Parco naturale di Punta Pizzo, sul litorale sud di Gallipoli, distruggendo diversi ettari di pineta e macchia mediterranea a ridosso di Punta della Suina. Spinte dal vento di maestrale, le fiamme si sono propagate rapidamente, mentre una densa colonna di fumo è risultata visibile anche dal centro cittadino.

L’allarme ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gallipoli, affiancate da personale del comando provinciale di Lecce, oltre agli operatori di Arif e Protezione civile. A supporto anche Guardia costiera e forze dell’ordine, con la polizia locale che ha chiuso al traffico la strada provinciale interessata per facilitare le operazioni.

Per contenere il fronte del fuoco è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei: un elicottero dei vigili del fuoco è già operativo sull’area, mentre un Canadair è decollato dalla base di Lamezia Terme. L’incendio ha creato apprensione tra i bagnanti e gli ospiti delle strutture ricettive vicine, ma la situazione è attualmente sotto controllo.