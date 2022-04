Marti: rinforzati gli organici delle forze dell’ordine in Puglia

PUGLIA – “Durante i mesi estivi in tutte le Province pugliesi l’organico delle forze dell’ordine sarà rinforzato con ulteriori uomini e donne della Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per far fronte alle maggiori esigenze di monitoraggio e sicurezza nelle località turistiche. Avevamo rappresentato questa necessità a Matteo Salvini e al Sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni, che con grande rapidità ed attenzione ha risposto positivamente alle esigenze del territorio. Ci saranno 50 unità in più in Provincia di Bari, 85 a Lecce, 35 a Brindisi, 14 a Taranto, 45 a Foggia e 7 in più nella Bat. Abbiamo scelto di essere al Governo per incidere e fare gli interessi dei cittadini e i fatti ci danno ragione ogni giorno di più: vaccini, forze dell’ordine, aperture e ripresa economica sono temi su cui stiamo raggiungendo grandi risultati con buona pace di chi preferisce dire sempre e solo “No” dall’opposizione”. Tanto dichiara il Sen. Roberto Marti, Commissario Regionale della Lega Puglia.

