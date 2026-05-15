Elezioni amministrative, Brizio Maggiore: “Basta confusione costruita ad arte”

In merito alle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e sostenitori, il consigliere comunale e provinciale (candidato alle elezioni comunali di Calimera), Brizio Maggiore interviene per fare chiarezza rispetto ad alcuni episodi che starebbero generando confusione tra gli elettori.

“Ci è stato riferito – dichiara Brizio Maggiore – che qualcuno starebbe invitando a votare altre liste utilizzando però il mio nome. È necessario chiarire, senza alcun equivoco, che sono candidato esclusivamente con Calimera al Centro. Non appartengo ad altre liste e non sostengo altri progetti politici.”

“Utilizzare il nome ‘Maggiore’ per indirizzare voti altrove – prosegue – significa creare confusione e sfruttare in modo scorretto il lavoro, la credibilità e l’impegno costruiti negli anni attraverso presenza costante, attenzione al territorio e un rapporto diretto e sincero con i cittadini.”

Maggiore richiama quindi tutte le forze politiche a mantenere un confronto corretto e trasparente durante la campagna elettorale.

“Crediamo che le elezioni si vincano con la chiarezza, con le idee e con il rispetto degli elettori, non giocando sugli equivoci. Correttezza e trasparenza dovrebbero venire prima di tutto.”

L’invito rivolto ai cittadini è quello di verificare con attenzione simboli, candidati e liste presenti sulla scheda elettorale.

“Chi vuole sostenere il mio impegno e il nostro progetto amministrativo deve scegliere Calimera al Centro con Giuseppe Mattei sindaco. Continueremo a portare avanti una campagna basata sul dialogo, sulla serietà e sulla fiducia costruita giorno dopo giorno insieme alla comunità.”