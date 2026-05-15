Fitto, sicurezza e autonomia energetica priorità strategiche per Italia e per Ue

“Desidero esprimere il mio apprezzamento per un’iniziativa che affronta un tema oggi centrale nel dibattito europeo, ancor più alla luce degli eventi geopolitici degli ultimi anni, che hanno evidenziato quanto la sicurezza e l’autonomia energetica rappresentino priorità strategiche per l’Italia e per l’intera Unione Europea”. Lo scrive il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto, in una lettera che è stata letta in apertura dei lavori della prima edizione in corso a Bari di ‘Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili’, un’iniziativa dedicata al futuro dell’energia, alle tecnologie pulite, alla ricerca e al ruolo del Sud Italia nella transizione energetica.

“In questo quadro, le energie rinnovabili costituiscono uno strumento essenziale per ridurre le dipendenze esterne e garantire maggiore stabilità a imprese e cittadini. Ho tuttavia – ha aggiunto – desiderato farvi giungere la mia vicinanza e il mio apprezzamento per un confronto dedicato a un tema così strategico per il futuro dell’Italia e dell’Europa”.

“Sono convinto che la transizione energetica debba essere perseguita con equilibrio e pragmatismo, affinché gli obiettivi ambientali siano compatibili con la sostenibilità economica e sociale dei territori. In questo percorso – ha sottolineato – la politica di coesione può svolgere un ruolo decisivo, accompagnando territori, imprese e comunità locali attraverso investimenti nelle energie rinnovabili, nelle infrastrutture energetiche, nell’innovazione e nella competitività”.

“Eventi come ‘Green Fair’ rappresentano quindi – ha concluso Fitto – occasioni preziose di confronto tra istituzioni, imprese e territori, indispensabili per trasformare le grandi sfide della transizione energetica in opportunità concrete di crescita e sviluppo”.