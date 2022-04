Covid, 25 nuovi casi positivi in Puglia: 7 nel leccese, dove non si registrano decessi. Speranza: “La battaglia contro il virus non è vinta”

PUGLIA – Oggi il ministro Roberto Speranza ha ripetuto quello che già sappiamo: la battaglia contro il virus non è vinta, perché bisogna tenere alta la guardia sulla diffusione delle nuove varianti. Dunque, godiamoci l’estate “tranquilla”, già preannunciata da Lopalco, ma attenzione agli assembramenti. Le autorità sanitarie tengono sotto controllo la variante delta. Nel leccese la situazione è buona: non ci sono decessi e la terapia intensiva del DEA è ancora vuota. I controlli devono rimanere rigidi all’esterno per evitare che sul territorio arrivino turisti positivi al virus.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 4 luglio 2021 registra 3.710 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 25 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test. 244.192 sono i pazienti guariti.

2.660 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.496 così suddivisi:

95.216 nella Provincia di Bari;

25.598 nella Provincia di Bat;

19.830 nella Provincia di Brindisi;

45.172 nella Provincia di Foggia;

26.998 nella Provincia di Lecce;

39.500 nella Provincia di Taranto;

815 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.