SEUS 118, i lavoratori scendono in piazza: “Personale insufficiente e ferie bloccate, così si mette a rischio il servizio”

Lunedì 13 luglio i lavoratori del SEUS 118 di Lecce torneranno a far sentire la propria voce con un presidio davanti alla Direzione generale dell’Asl Lecce. L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni sindacali Usb e Uil, punta a denunciare una situazione definita ormai non più sostenibile, caratterizzata da una grave carenza di personale, dal blocco delle ferie e dalla mancata risposta alle richieste avanzate nelle ultime settimane.

L’appuntamento è fissato per le ore 10 davanti alla sede della Direzione generale dell’Asl. Secondo i sindacati, la decisione di sospendere completamente le ferie del personale per l’intero mese di agosto rappresenta la conseguenza diretta della mancata assunzione di nuovo personale, anche con contratti a tempo determinato, indispensabile per garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza durante il periodo estivo.

Alla base della protesta c’è soprattutto la cronica insufficienza di organico, che, secondo Usb e Uil, rischia di compromettere il regolare funzionamento delle postazioni del 118 e, di conseguenza, la qualità del soccorso assicurato ai cittadini. I sindacati denunciano che la carenza di personale impedisce ai lavoratori di esercitare un diritto fondamentale come quello alle ferie, costringendoli a rinunce che si ripercuotono sulle condizioni di lavoro e sull’efficienza dell’intero sistema di emergenza sanitaria.

Le organizzazioni sindacali evidenziano inoltre di non aver ricevuto alcun riscontro alle precedenti segnalazioni inoltrate all’Asl e a Sanitaservice, compresa la comunicazione unitaria trasmessa lo scorso 24 giugno, nella quale erano già state illustrate le criticità del servizio. Un silenzio che ha spinto i rappresentanti dei lavoratori a organizzare il presidio di lunedì per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla gravità della situazione.

Nel corso della manifestazione, Usb e Uil chiedono l’avvio immediato di un piano di assunzioni capace di rafforzare gli organici del SEUS 118, il pieno rispetto dei diritti dei dipendenti, a partire dalla possibilità di usufruire delle ferie, e un programma strutturale di potenziamento del personale. Le sigle sindacali sollecitano inoltre un incontro urgente con la Direzione generale dell’Asl Lecce e con i vertici di Sanitaservice per individuare soluzioni concrete e scongiurare ulteriori ripercussioni sul servizio di emergenza territoriale.

“Difendere il 118 significa difendere il diritto alla salute di tutti”, è il messaggio scelto dai promotori della mobilitazione, che invitano lavoratori e cittadini a partecipare al presidio, sottolineando come la vertenza non riguardi soltanto le condizioni di chi opera sulle ambulanze, ma la tutela di un servizio essenziale per l’intera collettività.