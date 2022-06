Covid, 198 nuovi casi in Puglia: 64 a Lecce, ancora una volta la provincia con più positivi. Si registra un nuovo decesso

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di questa domenica, 29 agosto 2021, mette in luce 198 nuovi positivi (ieri erano 304), emersi grazie ai 10.156 test effettuati nelle scorse 24 ore: 64 in provincia di Lecce (ieri 68). Il leccese si conferma il territorio con più casi anche oggi. L’indice dei positivi si attesta all’1,95% rispetto all’1,98% di ieri.

Si registra come ieri 1 decesso rispetto ai 3 di venerdì.

Complessivamente i ricoverati salgono da 260 a 266 (+6), mentre gli attualmente positivi salgono da 4.646 a 4.683 (+37).

Dei 266 ricoverati, 241 (ieri 238) sono con sintomi, mentre 25 (ieri 22) sono in terapia intensiva. La buona notizia di oggi è che a Gallipoli l’emergenza è rientrata e i casi sono sceso da 124 a 90.

NUOVI CASI IN PROVINCIA: Provincia di Bari: 37 Provincia di Bat: 50 Provincia di Brindisi: 16 Provincia di Foggia: 22 Provincia di Lecce: 64 Provincia di Taranto: 5 Residenti fuori regione: 4 Provincia in definizione: 0

Sono 4.683 le persone attualmente positive, 241 quelle ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva.