Tra la flora e la fauna della Riserva e Oasi WWF Le Cesine va in scena “Accamòra” di Mana Chuma

LECCE – Il Festival NAT- Nature Arts Technologies / Non indifferente à la natura, curato e ideato da Astràgali Teatro e dall’International Theatre Institute Italia – UNESCO, continua il suo percorso nei luoghi paesaggistici del Salento più caratteristici e preziosi, dove porta spettacoli e performance di alto profilo nella massima cura ed attenzione per i luoghi. Per l’appuntamento previsto per venerdì 17 luglio, alle 21, è la flora e la fauna incontaminata della Riserva Naturale e Oasi WWf Le Cesine ad accogliere la performance “Accamòra” di Mana Chuma Teatro. La compagnia calabrese, già protagonista del Festival con “Longa è a Jurnata”, mette in scena un reading/concerto di e con Massimo Barilla, che cura i testi e la performance poetica, e Luigi Polimeni, autore di musiche e disegno sonoro.

Accamòra, avverbio di tempo polisemico, in dialetto reggino non è solo la definizione di un quando (“in questo momento”, “adesso”, “per ora”, “ora come ora”, “a quel tempo”) ma anche esclamazione di speranza o disillusione, un’apertura a spazi temporali precisi e indefiniti insieme. In “Accamòra” di Mana Chuma, la scrittura poetica in dialetto reggino di Massimo Barilla prosegue il percorso intrapreso con “Ossa di crita” e apre contemporaneamente a nuove forme e nuovi linguaggi. La musicalità rimane materia sonora vivente, ma porta a una riflessione sull’esistenza, sul divenire, sulla presenza nel mondo, tra radici antiche e future necessità. Il dialogo serrato e constante con i ritmi e le sonorità di Luigi Polimeni, sospese tra tradizione e contemporaneità, rendono il reading/concerto un organismo mutevole, a tratti estemporaneo e pienamente interdisciplinare.

Mana Chuma è una compagnia di teatro contemporaneo fondata a Cosenza, diretta da Massimo Barilla e Salvatore Arena, impegnata nell’ambito del teatro civile e nel raccontare la storia contemporanea del Sud Italia. Ha sviluppato una propria ricerca poetica e artistica per creare nuove forme di drammaturgia e teatro narrativo, curando in particolar modo la ricerca sullo spazio e la sperimentazione di luoghi “altri” per il teatro.

NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale”) e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.

Ingresso 5 euro.