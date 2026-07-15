Da giovedì 16 a domenica 19 luglio nuovi appuntamenti tra cinema, musica e calcio alle Officine Cantelmo

LECCE – La programmazione estiva del Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce prosegue con tre serate pensate per vivere gli spazi in una dimensione informale e condivisa. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, il calendario propone il concerto di DuVai (giovedì 16), la proiezione del film La notte dei morti viventi (venerdì 17) e la finale dei Mondiali di calcio (domenica 19). Prima, durante e dopo gli eventi sarà aperto il bar del cortile. Info 0832304896 | eventi@officinecantelmo.it.

Giovedì 16 luglio alle 21:00 (ingresso libero) spazio al concerto di DuVai, progetto nato nel 2025 dall’incontro artistico tra Benedetta Alemanno e Riccardo Tommasi. Il duo propone una rilettura contemporanea della musica popolare salentina, intrecciando il repertorio tradizionale con chitarra elettrica, loop, sintetizzatori e contaminazioni elettroniche. Ne nasce un viaggio sonoro che attraversa memoria e innovazione, radici e sperimentazione, restituendo una nuova prospettiva sul patrimonio musicale del Salento. Un live che racconta un territorio in continuo cambiamento, mantenendo vivo il legame con la propria identità e aprendosi a nuovi linguaggi espressivi.

Venerdì 17 luglio alle 21:15 (ingresso 4 euro) ospita un nuovo appuntamento di “Ext. Notte – Cinema in cortile”, la rassegna estiva dedicata al grande schermo. In programma “La notte dei morti viventi” di George A. Romero, che ha rivoluzionato la storia del cinema horror. In una casa isolata della Pennsylvania, un gruppo di sconosciuti cerca di sopravvivere all’assedio dei morti che tornano in vita: un film teso, visionario e ancora oggi potentissimo, capace di trasformare la paura in racconto sociale e politico.

Domenica 19 luglio alle 21:00 (ingresso libero) la proiezione in diretta della finale dei Mondiali di calcio dal New York New Jersey Stadium. In attesa del ritorno di Cantelmo Giallorosse, pensata per seguire le partite del Lecce in trasferta, il Cortile ospita una serata collettiva dedicata allo sport, da vivere all’aperto in un clima conviviale.