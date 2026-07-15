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Spettacoli

“Chiari di Luna”, venerdì di scena nell’atrio del Liceo Capece di Maglie Paolo Panaro con il suo “Le disavventure della baronessa”

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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