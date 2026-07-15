“Chiari di Luna”, venerdì di scena nell’atrio del Liceo Capece di Maglie Paolo Panaro con il suo “Le disavventure della baronessa”

MAGLIE (Lecce) – Si torna nell’atrio del Liceo Capece di Maglie per una prima assoluta, venerdì 17 luglio alle 21.15 (apertura porte alle 20.45), per il quinto appuntamento con “Chiari di Luna”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano, giunta felicemente alla sua ventiduesima edizione.

Di scena infatti Paolo Panaro e “Le disavventure della baronessa”, testo da autori vari scritto e diretto dallo stesso Panaro. La protagonista della vicenda è una nobile vedova, una madre-matrigna malvagia e gelosa, avida, capricciosa, impaziente, selvaggia e al contempo raffinata. Di giorno, austera e morigerata amministratrice della tenuta di famiglia, alle prese con due figli adolescenti, che crescono male e con evidenti difetti caratteriali; di notte, invece, si trasforma in una disinvolta libertina, con la complicità del giovane e aitante istitutore del figlio. Irrompe poi in scena la nuova governante, un’inglesina bella ed emancipata, di cui tutti si innamorano, tranne l’arcigna aristocratica. La casa è ormai in balia dei più inquietanti eventi e ogni cosa precipita verso il baratro. Corre in aiuto della baronessa un vecchio amico, un dannunziano rappresentante dell’ancien régime, costantemente inseguito da debiti e cambiali e di cui la bella straniera si innamora perdutamente. Alla fine, la perfida e diabolica aristocratica riuscirà, come sempre, a ricondurre tutti i personaggi di questa inquietante storia sotto il suo giogo baronale.

“Chiari di Luna” prosegue il 23 luglio con “Il terzo segreto di satira – Iliade Open Mic”, il 30 luglio con “Letizia va alla guerra”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; e, ancora, il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.