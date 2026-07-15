Violenza, droga e disordini negli stadi: stretta del Questore, scattano dieci provvedimenti di prevenzione

SALENTO – Dieci provvedimenti di prevenzione in una settimana. Il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha emesso un Daspo, due Dacur (Divieti di accesso alle aree urbane) e sette avvisi orali, notificati dalla Polizia di Stato al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine su proposta degli uffici della Polizia e dell’Arma dei carabinieri.

I sette avvisi orali hanno interessato persone ritenute socialmente pericolose, già coinvolte in episodi di spaccio di droga, risse, violenze, reati contro il patrimonio e contro la persona. I provvedimenti sono stati notificati a un 40enne di Lizzanello, un 20enne di Scorrano, un 33enne di Alezio, tre residenti nell’area di Nardò, di 27, 34 e 42 anni, e a un 43enne di Tricase, tutti con precedenti o recenti denunce per reati di particolare allarme sociale.

Il questore ha inoltre disposto un Daspo di cinque anni nei confronti di un 34enne di Trani, ritenuto tra i protagonisti dei disordini avvenuti il 29 marzo scorso al termine della partita tra Squinzano Calcio 1913 e Soccer Trani. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo avrebbe preso parte al lancio di pietre e oggetti contro la tifoseria locale. Gli scontri causarono il ferimento di due tifosi ospiti e di uno spettatore minorenne. Per i prossimi cinque anni non potrà assistere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale.

Infine, sono stati emessi due Dacur della durata di tre anni nei confronti di due 19enni, ritenuti responsabili dell’aggressione a un coetaneo avvenuta nell’agosto 2025 a Torre San Giovanni. Secondo le indagini dei carabinieri di Ugento, dopo una lite i due avrebbero inseguito e colpito la vittima con calci, pugni e piccoli coltelli, provocandole ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Per tre anni non potranno accedere né sostare nei pubblici esercizi e nelle aree limitrofe della marina di Ugento.