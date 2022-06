Galatina, torna domenica, 5 Settembre 2021, la finalissima Miss Fashion One: tanti ospiti, da Walter Nudo a Uccio De Santis, fino a Dalila Cavaliera

GALATINA – Ritorna domenica, 5 Settembre 2021, la finalissima Miss Fashion One, presso Hotel Hermitage Galatina: un evento che esalta la bellezza e il talento delle nuove leve della moda e dello spettacolo. Dopo varie tappe è tutto pronto per eleggere Miss Fashion One 2021. Attesissimo e sempre più entusiasmante lo show di bellezza tra i più prestigiosi della Puglia: l’attesa cresce e scatta la corsa per assicurarsi un posto in platea per assistere al più brendizzato e spettacolare evento di bellezza.

Un’imponente struttura tecnica, allestita sul prato verde dell’hotel Hermitage di Galatina, nel rispetto delle più norme anticovid garantirà una serata unica. Numerosissime le competitors che ambiscono a conquistare il prestigiosissimo titolo. Tanti i vip che presenzieranno all’evento, da Walter Nudo a Uccio De Santis, da Dalila Cavaliera, la voce che ha emozionato l’Italia nel programma televisivo All toghether Now di Michelle Hunziker, ad Alan Palmieri. Ci sarà anche Sossio Stura, Ursula Bernardo e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Data l’elevata richiesta di partecipazione da parte del pubblico, si accederà esclusivamente per prenotazione. Dunque, anche quest’anno riflettori puntati sullo Show di bellezza più atteso, spettacolare ed entusiasmante.