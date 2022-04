Movimento Regione Salento, Gianluca Dell’Anna nel Dipartimento Turismo

Gianluca Dell’Anna, già militante del Movimento Regione Salento, entra a far parte del Dipartimento Turismo come responsabile del Turismo itinerante, lo annuncia il coordinatore provinciale Francesco Viva:

“Gianluca Dell’Anna entra a far parte del Dipartimento Turismo e sarà il responsabile del Turismo itinerante che affascina sempre di più e come tale ha bisogno di una visione lungimirante che sappia proporre soluzioni sempre più in linea con quelle che sono le esigenze per chi sceglie di viaggiare organizzando una vacanza che possiamo definire in cammino; buon lavoro a Gianluca da parte di tutto il direttivo del nostro movimento”.

“Sono felice di potermi misurare in questa nuova sfida. Il turismo che andrò a monitorare abbraccia uno dei modi più affascinanti di viaggiare. Parlando di turismo itinerante entriamo in un mondo ricco di fascino perché permette ai turisti in camper, in caravan, ai tendisti, agli amanti del trekking, così per quale esempio, di vivere la vacanza in simbiosi con la natura e con il cammino che decidono di fare.

Ringrazio prima di tutto il coordinatore regionale Pierpaolo Signore per la fiducia che ha dimostrato di avere nei miei confronti, ed il coordinatore provinciale Francesco Viva per questa nomina. Un caro saluto, infine, al presidente Paolo Pagliaro, grande esempio per tutti noi che amiamo la politica del fare”. Queste le dichiarazioni di Gianluca Dell’Anna.

