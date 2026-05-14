Gradimento governatori, centrodestra Puglia: ‘Crolla il consenso di Decaro, dal 64% al 51%’

“Novembre 2025: 64% – Maggio 2026: 51%. Antonio Decaro in caduta libera. Ad attestarlo è il ‘Governance Poll 2026’realizzato da Swg e diffuso oggi, che certifica un dato politico inequivocabile: il presidente della Regione Puglia, in meno di sei mesi, registra un vero e proprio crollo del consenso. A fronte del 64% ottenuto alle elezioni regionali, il gradimento del presidente Decaro si attesta oggi al 51%. Una perdita di 13 punti percentuali in pochi mesi di governo, che rappresenta un ridimensionamento significativo del rapporto di fiducia con i pugliesi”. Lo riferiscono in una nota congiunta i gruppi di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Misto presenti nel Consiglio regionale in Puglia dopo il sondaggio diffuso oggi che attesta Decaro al quarto posto.

“Quando Decaro fu rieletto sindaco di Bari nel 2019 per i primi due anni successivi rimase primo in classifica e gli altri sempre sul podio. Questa volta – aggiungono – il debutto da governatore lo vede al quarto posto della classifica nazionale e, ci verrebbe da evidenziare, che non c’è stato ancora l’aumento Irpef. Ora che i pugliesi dovranno pagare più tasse abbiamo la convinzione che non saranno solo 13 i punti rispetto al risultato elettorale”.

“È evidente che il passato, dal quale Decaro tenta ostinatamente di prendere le distanze, pesa come un macigno su questo inizio di legislatura che sta riservando alla maggioranza – sottolineano – non pochi problemi anche in tema di trasporti, ambiente, agricoltura e infrastrutture. In questi settori, in questi sei mesi, non una sola risposta concreta è stata andata, altro che programma dei primi 100 giorni”.

Il centrodestra pugliese “continuerà a svolgere un’opposizione seria e responsabile, avanzando proposte concrete e vigilando sull’operato della Giunta regionale nell’interesse della Puglia”.