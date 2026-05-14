Lecce celebra Oronzo Tiso: due giornate di studio nel tricentenario della nascita

LECCE – La città di Lecce si prepara a rendere omaggio a Oronzo Tiso con un convegno dedicato alla sua figura artistica e spirituale. Il 15 e 16 maggio 2026, il Salone della Biblioteca “R. Caracciolo”ospiterà “Per Christum Dominum Nostrum. Il ministero dell’arte di Oronzo Tiso nel terzo centenario della nascita (1726-2026)”, appuntamento che riunirà studiosi, storici dell’arte e docenti universitari per approfondire il contributo del pittore alla tradizione figurativa sacra del Mezzogiorno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una rilettura aggiornata dell’opera di Tiso, mettendo al centro non solo la produzione pittorica, ma anche il legame tra arte, fede e cultura religiosa nel contesto del Settecento meridionale. Attraverso relazioni e interventi specialistici, il convegno analizzerà il ruolo dell’artista nel panorama ecclesiastico e culturale dell’epoca.

Ad aprire i lavori saranno i saluti dell’arcivescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta e di Fra Michele Carriero, Vicario provinciale dei Frati Minori della Provincia di Lecce. La prima sessione, coordinata da Mario Spedicato, sarà dedicata all’analisi della figura di Tiso sotto diversi punti di vista: umano, sacerdotale e artistico.

Nel corso della prima giornata verranno approfonditi il rapporto tra il pittore e gli ambienti culturali di Napoli e della Puglia, la funzione educativa dell’arte sacra e il significato spirituale delle immagini nella trasmissione della fede. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai restauri delle sue opere e ai modelli figurativi che influenzarono la sua formazione, offrendo così una visione complessiva della presenza artistica di Tiso nel territorio salentino.

La seconda giornata concentrerà invece l’attenzione sul patrimonio figurativo della Lecce settecentesca e sulla diffusione delle opere dell’artista nelle chiese del Sud Italia. Tra gli argomenti previsti anche il dialogo tra pittura e devozione popolare e il ruolo della scultura lignea nella cattedrale leccese.

Promosso dal comitato scientifico composto dai professori Mario Spedicato, Paolo A. Vetrugno, Mimma Pasculli Ferrara e Isabella Di Liddo, il convegno rappresenta anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e identitario del Salento.

Nel tricentenario della nascita di Oronzo Tiso, Lecce riscopre così uno dei principali interpreti della pittura religiosa del XVIII secolo, autore capace di tradurre la spiritualità del suo tempo in un linguaggio artistico di forte intensità espressiva.