Trepuzzi festeggia nonna Nina: 100 anni oggi

TREPUZZI (Lecce) – Una bella storia da raccontare arriva da Trepuzzi, dove oggi si festeggia un traguardo davvero eccezionale: i 100 anni di Vincenza Longo, per tutti “nonna Nina”.

Accanto a lei, come da una vita intera, c’è il marito Salvatore Murrone, conosciuto da amici e familiari come “nonno Totò”, che a giugno spegnerà ben 105 candeline.

Nonna Nina e nonno Totò sono circondati dall’affetto della loro famiglia, genitori, nonni e bisnonni amatissimi, hanno tre nipoti e tre pronipoti che oggi celebrano con orgoglio questo importante compleanno.

Due vite attraversate da oltre un secolo di storia, cambiamenti e tradizioni custodite con semplicità e saggezza. A Trepuzzi, la festa per i 100 anni di nonna Nina diventa così anche un omaggio ai valori della famiglia e alla bellezza dei legami che resistono al tempo.