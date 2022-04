Nardò, ecco la nuova giunta Mellone, con la media dei 40 anni, tra conferme e alcune novità. Maria Grazia Sodero è la vice. Manieri al turismo, Giuranna all’Urbanistica

NARDÒ – La giunta di Pippi Mellone è nata nei tempi previsti, con la velocità che lo contraddistingue e senza troppi fronzoli. “Nel 2016 ho impiegato appena 72 ore dalla mia proclamazione per la nomina della Giunta – afferma il sindaco di Nardò, ancora euforico per un bis in cui ha incassato tantissimi voti – Questa volta ho scelto la Squadra in appena 48 ore. Scusate il ritardo”.

Ecco i “7 delegati”, che affiancheranno il sindaco nel governo della Città:

Maria Grazia Sodero è vicesindaca. È la seconda donna vice nella storia della Città. A lei vanno le deleghe ai Servizi Sociali e politiche per la famiglia, emergenza abitativa e edilizia popolare e Ambito sociale di zona.

Ai Lavori Pubblici confermato Oronzo Capoti che si occuperà anche di due temi fondamentali per i cittadini: pubblica illuminazione, efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Al Bilancio, Personale, Patrimonio e manutenzione degli immobili comunali, un’altra conferma: Gianpiero Lupo. La prima new entry è Pantaleo Lelè Manieri che si occuperà di Turismo, Spettacolo, Commercio e Politiche comunitarie.

Andrea Giuranna – per la prima volta in giunta – reggerà il settore di Urbanistica e rigenerazione, Parchi e Aree Protette, Pug, Demanio, Lotta all’abusivismo e condono.

Giulia Puglia, anche lei tra le conferme, sarà Assessore al Marketing Territoriale, Centro Storico e Marine, Formazione , Cultura, Pubblica Istruzione, Musei, Teatro Comunale, Biblioteche, Artigianato e Caccia.

Sara D’Ostuni, la più giovane della squadra, si occuperà di Innovazione Tecnologica e linguaggi digitali, Polizia Locale, Anagrafe, Pari Opportunità e Affari generali. Il presidente del Consiglio Comunale sarà anche qui un giovanissimo, Antonio Tondo, 33 anni.

“Una squadra già rodata, che tanto bene ha fatto negli ultimi 5 anni, rinnovata con nuove energie – commenta Pippi Mellone – Con 40,7 anni è la Giunta più giovane della storia della città. Un altro primato del quale occorre andare fieri. E ora bando alle ciance! Ricominciamo a lavorare (anche se non abbiamo mai smesso), perché la rivoluzione continua!”.