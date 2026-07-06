Nave Italia sfila lungo la costa neretina, domani “il saluto tra le onde”

NARDO‘ (Lecce) – Nave Italia, il più grande brigantino-goletta del mondo, sfilerà lungo la costa neretina tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina per portare il suo “saluto fra le onde” e il messaggio della sua missione nelle marine di Nardò. Appuntamento domani, martedì 7 luglio, a partire dalle ore 16.

La Marina Militare e la fondazione Tender to Nave Italia hanno aderito all’invito fatto dalla Lega Navale di Santa Caterina e così, nella loro rotta da Gallipoli a Messina, faranno sfilare Nave Italia lungo la costa neretina e il tratto antistante il parco di Porto Selvaggio per poi prendere il mare aperto.La vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero salirà a bordo del brigantino per un saluto istituzionale.

Lunga 61 metri e spinta da 1300 metri quadri di vela, Nave Italia (simbolo dell’omonima Fondazione promossa dalla Marina Militare e dalla Lega Navale Italiana)trasforma annualmente, attraverso il mare e la navigazione, progetti educativi e di inclusione sociale rivolti a giovani, persone con disabilità e soggetti che affrontano particolari situazioni di fragilità, trasformando l’esperienza della vita di bordo in un percorso di crescita, solidarietà e speranza. Al defilamento di Nave Italia parteciperanno le imbarcazioni della Lega Navale di Santa Caterina. Sarà gradita la partecipazione di diportisti, marineria locale e associazioni nautiche con le proprie imbarcazioni in segno di omaggio per l’opportunità offerta e di sostegno e condivisione degli obiettivi che Nave Italia realizza annualmente.Basterà perciò posizionarsi sul lungomare per godere di uno spettacolo unico e indimenticabile.

Sarà un pomeriggio dedicato al mare, alla cultura, all’inclusione e all’incontro tra persone, associazioni e territorio, ma anche un’esperienza speciale all’insegna della solidarietà e un momento di grande valore simbolico e di forte richiamo per Nardò e i neretini.