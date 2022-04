Mazzei: “Puglia Popolare nel Salento ancora decisiva”

SALENTO – “Il risultato raggiunto in questa tornata elettorale dal nostro Movimento dimostra la giusta intuizione di occupare lo spazio moderato civico per dare voce agli amici di comune ispirazione Popolare nel solco ideologico Degasperiano e Moroteo. Nel Salento siamo riusciti ancora una volta ad essere presenti e determinanti con nostri candidati che hanno ottenuto importanti affermazioni”. Lo dichiara in una nota Luigi Mazzei di Puglia Popolare Salento.

“Saluto con particolare soddisfazione gli amici da noi sostenuti ed eletti nei vari comuni – aggiunge – a Nardò Augusto Greco, a Gallipoli Riccardo Cuppone, a Taurisano Gianni Liuzzi, a Caprarica Salvatore Conte (che sarà il Vice Sindaco), a Cannole Luigi Serra, a Collepasso Salvatore Perrone e Rocco Sindaco. In particolare saluto gli amici Renato Rizzo confermato Sindaco di Alliste e Leandro Rubichi confermato Sindaco di Cannole. Ma un ringraziamento va anche agli amici che si sono spesi con ottimi risultati non risultando eletti perché la loro lista non ha vinto le elezioni.

Il risultato di Puglia Popolare nel Salento conferma il nostro radicamento territoriale e la qualità della nostra rete di amici. Auguro agli eletti tutti ed ai sindaci eletti buon lavoro nell’interesse delle loro comunità amministrate.

Ora vedremo di fare sintesi con gli amici di comune ispirazione per unire ed organizzare il partito dei POPOLARI in Puglia”.

