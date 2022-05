Fratres a Martano: progetto unico nel Salento con l’apertura di un centro raccolta sangue

MARTANO (Lecce) – Il sogno è diventato finalmente realtà. A Martano, è ufficialmente iniziata una raccolta fondi per la realizzazione di un Centro raccolta Sangue Fisso (UDR) presso la sede Fratres del Gruppo Donatori di Sangue intitolata a “Dina Manco Matteo” per la soddisfazione del Presidente pro tempore Giuseppe Leone. Abbiamo bisogno di te. “Sin dall’inizio del mio mandato ho fortemente ritenuto necessario dare una svolta associativa con una nuova visione attraverso l’attuazione di nuovi programmi e obiettivi come “anche” la realizzazione di una Unità Di Raccolta Sangue Fissa in riguardo alle linee guida già richiamate dai vari organi Fratre” commenta il neo Presidente.

L’attività della raccolta del sangue, allo stato attuale, viene espletata mediante l’esclusivo utilizzo dell’Autoemoteca forita dall’Asl-LE, con tutte le difficoltà annesse e connesse al calendario interassociativo e al veicolo mobile la cui sua primaria destinazione d’uso sarebbe l’eccezionalità per il raggiungimento di piazze, scuole, università etc. Tale situazione, di obiettiva difficoltà, ha generato la volontà a tutti i costi nel voler riprendere un progetto già tentato e fallito in passato poiché ci si era fossilizzati sul solo Polambulatorio.

“Dopo tre anni di intensi lavori, richieste, insistenze, incontri ufficiali e ufficiosi, delusioni, ostacoli di ogni genere, a partire dal mese di Dicembre 2019 in autonomia e senza alcun aiuto esterno – prosegue il Presidente – abbiamo posto essere una raccolta firme espletata esclusivamente nel solo nostro comune. Sebbene in periodo di piena pandemia siamo riuscit comunque a realizzare una esaustiva petizione corredata da un numero rilevante di firme con la quale siamo ritornati a chiedere ed abbiamo finalmente ottenuto dal nostro Comune, una locazione per 20 anni”.

La città di Martano, al centro del comprensorio dell’Unione del Comuni della Grecia Salentina e del Distretto Socio Sanitario, meritava un distinguo territoriale e l’UDR sarà di certo un valore aggiunto, un fiore all’occhiello comunitario dalle rilevanti finalità solidaristiche. di utilità sociale e socio-sanitaria costante, non per ultimo darà lustro alla nostra Fratres. Tuttavia, per l’adeguamento di che trattasi, abbattimento delle barriere architettoniche (compreso ascensore) ed arredo del locali, in particolare quelli dedicati a prelievo-emocromo e alla sala donazionale con cinque poltrone elettriche e probabilmente altrettante bilance, occorrerà una ingente somma di danaro di cui chiaramente il Gruppo non dispone. A tale scopo è iniziata da poco una raccolta fondi nelle varie forme e tipologie il cui introito confluirà nell’IBAN nr IT54Y 05262 79730 CC0361325718, della Banca Popolare Pugliese Filiale di Martano.