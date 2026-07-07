Sabato 11 luglio “La Macàra” di Valentina Sciurti sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Una voce che si moltiplica, diventa coro, rito, memoria. Sabato 11 luglio alle 21:00 (ingresso 5 euro), la stagione estiva sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina prosegue con La Macàra, poema sonoro scritto e interpretato dalla performer e autrice Valentina Sciurti. Ispirato alla macàra del Salento, figura femminile misteriosa e potente, custode di saperi antichi e pratiche magiche, lo spettacolo porta in scena la forza ancestrale della voce come strumento di comunità, trasformazione e appartenenza. La composizione, costruita interamente sulle voci, rievoca canti, richiami e linguaggi segreti, restituendo al pubblico una memoria collettiva. Attraverso loop station e strumenti elettronici, Sciurti intreccia suoni e vocalità in tempo reale, dando vita a un rituale contemporaneo che supera i confini tra performer e spettatori, passato e presente, concerto ed esperienza condivisa. La Macàra diventa così uno spazio di ascolto e riconoscimento, un viaggio sonoro nelle radici più profonde dell’identità culturale salentina.
Valentina Sciurti è performer, autrice e regista, cofondatrice della compagnia teatrale Therasia Teatro di Lecce. La sua ricerca indaga il suono e la vocalità a partire dal movimento coreografico e dallo spazio architettonico. Laureata in Dams con una tesi in Etnomusicologia dal titolo Musica. Trance. Teatro. Il rituale della Lila, si è formata nella scuola di alta formazione vocale e sonora “Malagola” di Ravenna, diretta da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi, studiando con maestri come Alvin Curran, Francesco Giomi e Meredith Monk. Collabora con la cantautrice Serena Abrami, con la contrabbassista Caterina Palazzi e con musicisti e artisti visivi.
LA RASSEGNA
La Roof Summer del Teatro Excelsior Carmelo Bene, rientra nel progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.
- CulturaSabato 4 luglio "Trip. Viaggio nel Salento tra santi e fanti" sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene
- SpettacoliGiovedì 25 giugno Carmelo Bene - Antropologia di una Macchina attoriale di Piergiorgio Giacchè del Teatro Excelsior Carmelo Bene
- CulturaDal 12 al 17 giugno un laboratorio partecipato e una training session per il progetto ART4ALL – Improving Cultural Accessibility Across Border
- SpettacoliSabato 14 marzo "Rette parallele sono l’amore e la morte" di Oscar De Summa per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento
- SpettacoliSabato 7 e domenica 8 marzo Shhh! e Smile di Factory Compagnia Transadriatica per la rassegna Ci vuole un fiore
- SpettacoliDomenica 8 febbraio "Ape Pina" con Vania Pucci per la rassegna Ci vuole un fiore al Teatro Excelsior Carmelo Bene