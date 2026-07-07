Sabato 11 luglio “La Macàra” di Valentina Sciurti sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Una voce che si moltiplica, diventa coro, rito, memoria. Sabato 11 luglio alle 21:00 (ingresso 5 euro), la stagione estiva sul Roof del Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina prosegue con La Macàra, poema sonoro scritto e interpretato dalla performer e autrice Valentina Sciurti. Ispirato alla macàra del Salento, figura femminile misteriosa e potente, custode di saperi antichi e pratiche magiche, lo spettacolo porta in scena la forza ancestrale della voce come strumento di comunità, trasformazione e appartenenza. La composizione, costruita interamente sulle voci, rievoca canti, richiami e linguaggi segreti, restituendo al pubblico una memoria collettiva. Attraverso loop station e strumenti elettronici, Sciurti intreccia suoni e vocalità in tempo reale, dando vita a un rituale contemporaneo che supera i confini tra performer e spettatori, passato e presente, concerto ed esperienza condivisa. La Macàra diventa così uno spazio di ascolto e riconoscimento, un viaggio sonoro nelle radici più profonde dell’identità culturale salentina.

Valentina Sciurti è performer, autrice e regista, cofondatrice della compagnia teatrale Therasia Teatro di Lecce. La sua ricerca indaga il suono e la vocalità a partire dal movimento coreografico e dallo spazio architettonico. Laureata in Dams con una tesi in Etnomusicologia dal titolo Musica. Trance. Teatro. Il rituale della Lila, si è formata nella scuola di alta formazione vocale e sonora “Malagola” di Ravenna, diretta da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi, studiando con maestri come Alvin Curran, Francesco Giomi e Meredith Monk. Collabora con la cantautrice Serena Abrami, con la contrabbassista Caterina Palazzi e con musicisti e artisti visivi.

LA RASSEGNA

La Roof Summer del Teatro Excelsior Carmelo Bene, rientra nel progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi.