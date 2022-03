Bellanova: “Trasporto a chiamata e Incrocio domanda-offerta: due Piattaforme connesse per sconfiggere il caporalato”

PUGLIA – “I nostri Uffici, che ringrazio per l’importante lavoro svolto e la proposta già formalizzata, sono disponibili da subito a un confronto con Ministero del lavoro, Mipaaf, altre istituzioni territoriali e tutti i soggetti di competenza per la creazione della piattaforma mirata ad attivare una modalità di trasporto dedicato e/o a chiamata tale da consentire un servizio di trasporto flessibile per le lavoratrici e i lavoratori agricoli, soprattutto quelli presenti negli insediamenti informali, sottraendoli al controllo dei caporali.

Si tratta di una proposta già strutturata e modellizzata e che potrebbe essere attivata, sia pure in via sperimentale, a partire da maggio, al servizio della rete delle imprese convinte che lavoro buono e concorrenza leale siano due elementi ineludibili per la nostra agricoltura di eccellenza ”. Così la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova intervenendo nel pomeriggio di oggi alla riunione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“Incrociandosi con un sistema trasparente e automatico domanda-offerta di lavoro”, ha proseguito Bellanova, “questa piattaforma interviene direttamente su uno dei gangli più sensibili che il sistema criminale dei caporali utilizza per controllare allo stesso tempo i lavoratori e le aziende, e grazie agli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione consente di individuare il servizio di trasporto più coerente con la tipologia di domanda definita in base ai dati preliminarmente acquisiti proprio grazie al lavoro svolto da questo Tavolo, strumento essenziale per quella Rete del lavoro agricolo di qualità che proprio la norma pone a fondamento di un radicale capovolgimento dello stato delle cose.

L’interministerialità che ne caratterizza il funzionamento e la presenza di tutti gli attori istituzionali e sociali sono infatti condizione determinante per avere ben chiari preliminarmente tutti i tasselli necessari: le aree da servire; il raggio dei soggetti coinvolti, dalle imprese agricole ai lavoratori e alle lavoratrici, agli operatori di trasporto, alle autorità istituzionali; il calendario delle colture; la localizzazione delle aziende come quella delle abitazioni, dei centri di accoglienza, degli insediamenti informali.

Soprattutto quest’ultimo elemento è essenziale. Sappiamo bene infatti come la legge dei caporali si radichi in questi spazi sottratti a ogni forma di legalità con una presenza pervasiva e un controllo micrometrico di tipo criminale sul funzionamento degli stessi, sul trasporto, sull’erogazione dei servizi necessari alla vita, sul lavoro nei campi, sulle imprese. E’ questa spirale che va spezzata e sconfitta, e che proprio la Relazione al Parlamento relativa all’attuazione del Piano Triennale esemplifica perfettamente restituendo peraltro l’ampio raggio dei progetti messi in campo in questi anni con il palinsesto delle buone pratiche attivate”.