Le previsioni meteo di domani 14 maggio

Puglia – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sparsi, più probabili sui settori centro-settentrionali e interni. In serata e nella notte residui piovaschi sul basso Tirreno e miglioramento con schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni tra Lombardia, Trentino e Veneto, con neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con piogge e temporali sparsi, più intensi lungo il Po, Veneto e Friuli. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est; quota neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Più asciutto nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali precipitazioni tra basso Lazio e Abruzzo con nuvolosità in aumento. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata residui piovaschi sul basso Tirreni, migliora altrove con ampie schiarite.

Temperature minime generalmente stazionarie o in diminuzione; massime in rialzo al centro, stabili o in calo altrove.

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