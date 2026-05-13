Galatina cardioprotetta, otto defibrillatori donati dall’associazione dedicata ad Andrea Santoro

Galatina continua a rafforzare la sua rete di sicurezza e prevenzione grazie all’impegno dell’associazione “Andrea Santoro Ricordare e Sorridere”, protagonista di un nuovo importante passo nel progetto che punta a trasformare la città in una comunità sempre più cardioprotetta. Sono già otto, infatti, i defibrillatori installati sul territorio cittadino, un risultato che testimonia la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini uniti da un obiettivo comune: salvare vite umane e diffondere la cultura della prevenzione.

L’associazione sottolinea come il percorso avviato abbia saputo coinvolgere direttamente l’amministrazione comunale e numerose realtà del territorio, dando vita a una rete di solidarietà concreta. «Siamo riusciti a coinvolgere attivamente l’Amministrazione comunale, aprendo la strada a una sinergia concreta con le associazioni del territorio. Questo percorso virtuoso ha inoltre ispirato altre realtà associative e numerosi cittadini che, animati dallo stesso spirito, hanno scelto di trasformare il proprio dolore in un gesto di generosità», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il progetto, però, non si limita alla sola installazione dei dispositivi salvavita, ma punta soprattutto a sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza e della prevenzione cardiaca. Un impegno che negli ultimi mesi ha consentito di donare defibrillatori anche in altri comuni, ampliando progressivamente la rete di protezione sul territorio.

Nel corso dell’ultima giornata dedicata alle donazioni sono stati installati due nuovi defibrillatori. Il primo è stato collocato presso il Primo Polo alla presenza della dirigente scolastica Maria Luisa Cascione. Il secondo, invece, è stato posizionato nelle vicinanze delle scuole superiori cittadine, in un momento che ha coinvolto anche gli studenti del Liceo Vallone insieme alla dirigente scolastica, invitati dall’associazione a partecipare all’iniziativa di sensibilizzazione.

Quest’ultimo dispositivo è stato dedicato alla memoria di Mario Stefanelli, accomunato ad Andrea Santoro da un tragico destino che oggi continua a trasformarsi in un messaggio di speranza, solidarietà e attenzione verso il prossimo. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, e la consigliera comunale Francesca Tundo, che hanno evidenziato l’importanza di fare rete e continuare a investire in progetti capaci di rafforzare il senso di comunità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’associazione, infine, ha rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare al 5° Memorial Andrea Santoro, in programma il prossimo 24 maggio allo stadio comunale “Giuseppe Specchia”, appuntamento che unirà ricordo, condivisione e vicinanza nel nome dei valori che Andrea continua a trasmettere attraverso le attività e le iniziative solidali promosse in sua memoria.