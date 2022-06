“No alla discarica a Corigliano”, sit-in di protesta per proteggere la falda acquifera dai rifiuti. Sindaci, politici, medici, ambientalisti e Movimento Regione Salento sul sito

CORIGLIANO D’OTRANTO – Dopo 20 anni bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non mettendo a rischio l’acqua potabile del salento. Oggi sindaci, residenti, esponenti politici, movimenti ambientalisti, il Movimento Regione Salento e anche diversi rappresentanti del mondo della salute e medici si sono dati appuntamento davanti alla discarica per un sit-in a difesa della falda acquifera salentina. Da Corigliano parte la risorsa che fornisce l’80% dell’acqua potabile nella provincia: ora si teme che qualcuno voglia mettere in funzione una discarica di servizio sul punto centrale della falda, proprio in mezzo ai pozzi Aqp. Risale al 2003 il progetto di una discarica in località Scomunica a Corigliano d’Otranto destinata a raccogliere la spazzatura di 46 comuni. Acquedotto Pugliese aveva già sconsigliato la realizzazione di una discarica in quel punto a fine anni ’90, perché “incompatibile con la presenza del bacino idrico sotterraneo”.

È per questo motivo che la discarica posizionata a ridosso della falda acquifera non è mai entrata in funzione, pur essendo stata ultimata a marzo del 2014. Una deliberazione della giunta regionale del 9 giugno 2021 ha fatto allarmare tutti, perché si parla di un’«eventuale chiusura» di una discarica che non è mai entrata in funzione. Ecco perché oggi si chiede una parola chiara da parte della Regione Puglia: la chiusura di un capitolo, una deliberazione che dica addio all’idea di un impianto su cui vengono smistati i rifiuti di tante comunità su quel sito.

Link Sponsorizzato

Il dottor Giovanni De Filippis, già direttore del Dipartimento Igiene dell’Asl leccese, a nome dell’Ordine dei Medici si schiera a difesa della risorsa idrica: “Diciamo no a qualsiasi insediamento che possa mettere a rischio la falda acquifera, che è già minacciata da insediamenti abitativi e industriali. Già c’è un problema. Non possiamo aggiungerne un altro più grande. È una risorsa da difendere. Nel progetto “Minore” (Monitoraggi Idrici Non Obbligatori a livello REgionale) dell’Asl è prevista la sorveglianza della falda acquifera: è un modo di proteggerla e di riconoscere questa grande risorsa. Il progetto di una discarica di servizio dev’essere rivisto: bisogna capire cosa entra nella discarica, se può logorare la guaina nel lungo tempo e penetrare nel territorio. È meglio trovare un altro sito e puntare su una destinazione e una gestione controllate e gestite dal pubblico”.

SIT-IN CONTRO APERTURA DISCARICA CORIGLIANO D’OTRANTO, PAGLIARO: “HO PARTECIPATO RIBADENDO IL MIO NO. NE PARLEREMO IN CONSIGLIO REGIONALE”

Link Sponsorizzato

Presente anche Paolo Pagliaro, consigliere regionale e capogruppo La Puglia Domani:“Ho partecipato questa mattina al sit-in che si è tenuto all’entrata della discarica di Corigliano d’Otranto, per ribadire il mio NO all’apertura dell’impianto, così come previsto dal nuovo Piano regionale dei rifiuti, motivo per cui ho già presentato una mozione che discuteremo in Consiglio.

Non possiamo accettare che sia messo in esercizio un impianto progettato nel 2003 e ultimato nel 2013, finora mai entrato in funzione per la sua pericolosità vista l’ubicazione sulla falda freatica che serve i pozzi dell’Acquedotto Pugliese portando l’acqua a mezza provincia di Lecce. Mi ha fatto piacere vedere tanta partecipazione perché il problema è di massima importanza e serve l’impegno di tutti per far comprendere il grave rischio al quale potrebbero essere sottoposti i cittadini. Questo è l’ennesimo alt del territorio salentino e non può essere ignorato. Auspico dunque che la mia mozione per evitare quest’altro scempio ambientale, sia condivisa da tutti i colleghi. Dobbiamo respingere assolutamente questa ipotesi perché abbiamo la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini. È d’obbligo evitare il rischio di avvelenare l’acqua che bevono, senza mai dimenticare che il quadro ambientale salentino è già molto precario”.

MRS AL SIT-IN CONTRO APERTURA DELLA DISCARICA DI CORIGLIANO D’OTRANTO. CORO DI NO INSIEME AL TERRITORIO

Il Movimento Regione Salento, insieme al suo presidente Paolo Pagliaro, questa mattina ha partecipato al sit-in di protesta organizzato dinanzi alla discarica di Corigliano d’Otranto, per ribadire il proprio NO all’apertura dell’impianto, così come previsto dal nuovo Piano regionale dei rifiuti.

A tal proposito il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha già presentato una mozione, che verrà presto discussa in Consiglio regionale.

È incredibile quello che sta accadendo, è impensabile decidere di aprire un impianto progettato nel 2003 per ritirare tutta la spazzatura indifferenziata di 46 Comuni, ultimato nel 2013 e mai entrato in funzione proprio perché situato sulla falda freatica, dalla quale attingono i pozzi dell’Acquedotto Pugliese che servono i rubinetti di mezza provincia di Lecce.

Alla manifestazione, insieme al MRS, hanno partecipato sindaci, amministratori e cittadini del territorio, associazioni, comitati, tecnici. Ed il coro di NO è unanime.

Non si può ignorare il rischio reale di avvelenamento dell’acqua che bevono tutti i cittadini di un’area abbastanza vasta, bisogna evitare questa ipotesi senza nessun margine di ripensamento.