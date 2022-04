Cis, Mazzotta: “Grande opportunità per tutela della costa, a breve incontrerò gestori balneari”

SALENTO – “Giorni fa ero a Roma con l’on Mauro D’Attis e chiedemmo al ministro Carfagna di inserire nei Contratti Istituzionali di Sviluppo tutti i Comuni costieri di Brindisi e Lecce perché il tema dell’erosione costiera è e sarà, anche per i prossimi anni, dirimente per lo sviluppo del territorio e per la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico. Questa richiesta, subito recepita, ha innescato felicemente un dibattito e si registra il coinvolgimento dei sindaci.

E’ innegabile che la tutela della costa, oltre ad affondare le radici nell’esigenza di preservare il territorio, rappresenta anche il presupposto per sostenere le imprese del settore e tutto l’indotto turistico generato dalle bellezze nostrane: per questo, nei prossimi giorni, organizzerò un incontro con gli imprenditori balneari affinché possano essere protagonisti di un percorso condiviso.

Ciò perché il Cis ha un ruolo straordinario e gli operatori economici devono poter dare il loro contributo costruttivo ad uno strumento che ci consentirà di programmare grandi interventi per la costa adriatica della Puglia. Un binario che Forza Italia chiede da tempo di percorrere ed il ministro Carfagna ha dato un segno di coerenza e determinazione, convocando il pre-tavolo per l’avvio dell’iter”.