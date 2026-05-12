Nelle intercettazioni: “Una bottiglia di vino”; “Quattro birre piccole” ma era droga: 24 indagati

NARDO‘ (Lecce) – Una dose di cocaina? “Una bottiglia di vino”. Un grammo di hashish? “Un piccolo caffè”. I termini criptici utilizzati per smerciare grammi su grammi di droga da una rete di pusher mascheravano una fitta rete di spaccio. I pusher (presunti fino a sentenza definitiva) non potevano sapere che le loro conversazioni erano intercettate dalla polizia. E che erano seguiti passo passo dalla polizia.

Tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, nei comuni di Merine, Lecce, San Cesario, Lizzanello, Castro, Melissano, Nociglia, Cutrofiano e a ardo (epicentro dell’attività illecita) si spacciava un po’ di tutto: eroina, cocaina, hashish, marijuana. E una rete di presunti venditori è stata smantellata. Sono ventiquattro gli indagati in un’inchiesta antidroga coordinata dalla pm della Dda, Patrizia Ciccarese.

L’avviso è stato fatto notificare dagli agenti di polizia a Altin Avuduramani, 53enne, residente a Castro; Samuele Antico, 26enne, di Nardò; Stefano Bascià, 41, di Lizzanello; Marco Bruno, 37, di Lecce; Manuela Castelluzzo, 49, di Lecce; Giuseppina Ciriolo, 39, di Castro; Luisa Contaldo, 40, di Nardò; Patrizia De Matteis, 55, di Cutrofiano; Paolo De Vitis, 40, di Nardò; Saimir Durra, 51, di Lecce; Gioele Elia, 24, di Lecce; Marcello Fracella, 50, di Nardò; Salvatore Montinaro, 45, di Nardò; Luca Elo My, 42, di Nardò.

Nell’elenco compaiono anche i nomi di Mirko Pagano, 42, di Copertino; Andrea Leonardo Palumbo, 44, di Cutrofiano; Deborah Polo, 41, di Nardò; Salvatore Rizzo, 49, di Nociglia; Michele Pietro Romanelli, 41, di Ruffano; Giampiero Russo, 37, di Nardò; Salvatore Santoro, 57, di Brindisi; Anais Scalese, 31, di Cutrofiano; Alessandro Sozzo, 46, di Arnesano; Sara Tafuro, 44, di Racale. Gli agenti di polizia del Commissariato di Nardò hanno fatto luce su una serie di episodi di spaccio.

La droga, come raccolto dall’attività di intercettazione, veniva schermata come “bottiglia di vino”; “un caffè piccolo e uno un poco più grande”: “quattro birre abbondanti” per mascherarne il contenuto. Nel corso delle indagini, nei pressi di Melissano, è stata sequestrata una scatola di cartone posa sul tappetino passeggero di un’auto con due involucri con all’interno 2 chili di cocaina. Le indagini, poi, sempre tramite le captazioni telefoniche, hanno appurato come la droga (cocaina), venisse occultata persino in un pacchetto di sigarette.

Gli indagati, come prevede per loro il codice, hanno ora venti giorni a propria disposizione per chiedere di essere interrogati o per produrre memorie difensive. Sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giuseppe De Luca, Simone Viva e Mario Blandolino.