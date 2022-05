Elezioni Provinciali, Delli Noci: “Il civismo forza politica indiscutibile nella provincia di Lecce”

SALENTO – “Un risultato straordinario che posiziona il civismo come forza politica indiscutibile nella provincia di Lecce, così come è già accaduto nelle scorse elezioni regionali.” Interviene così l’assessore regionale Delli Noci sul risultato lista civica “Insieme per il Salento”.

“Un risultato che ci dice quanto sia forte l’esigenza degli amministratori locali di creare una rete civica, di farne parte convintamente e di costruire un percorso politico che metta al centro le battaglie di valorizzazione, tutela e sviluppo dei territori. In questi ultimi anni, abbiamo costruito una forza politica civica capace di sommare le aspettative collettive di coloro che ci hanno dato fiducia.”

Adesso più che mai, la Provincia di Lecce deve ritornare ad essere un ente di programmazione e supporto ai comuni e occuparsi di pianificazione strategica e piani di sviluppo anche attraverso il supporto costante e la collaborazione della Regione Puglia. Da parte mia, sono molto soddisfatto del risultato della lista civica “Insieme per il Salento”, perché conferma la volontà e la capacità di coinvolgere, aggregare e rappresentare i territori e le loro istanze.”