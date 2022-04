Pnrr in Chiave Puglia: martedì confronto Carfagna e Sbarra

Il 18 gennaio 2022 la Cisl Puglia organizza un incontro con la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il Segretario generale Cisl Nazionale, Luigi Sbarra, sul tema ‘Pnrr in chiave Puglia tra opportunità e proposte’ che sarà introdotto da Antonio Castellucci, Segretario generale della Cisl Puglia. L’evento è la naturale conseguenza dell’attività che la Cisl regionale ha iniziato già dallo scorso anno sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. L’appuntamento è alle ore 11:00 presso l’hotel Excelsior, Via Giulio Petroni a Bari. Si potrà seguire dal sito www.cislpuglia.it o su YouTube.

Link Sponsorizzato