Covid, 6.154 nuovi positivi in Puglia: 1.559 sono leccesi. 22 decessi. Stabili i numeri dei ricoverati. Il nuovo studio sull’efficacia del vaccino anche dopo 6 mesi

PUGLIA – Un nuovo studio conferma che il vaccino anti-Covid frena l’avanzata del virus, anche dopo 6 mesi dalla vaccinazione la risposta è forte. Si arriva a circa l’87-90% di protezione dei vaccinati, ma il valore scende appena all’84-85% soltanto per Omicron. Il nuovo studio è stato pubblicato sulla rivista “Cell” da un team di ricerca de “La Jolla Institute for Immunology”, guidato da Alessandro Sette, dell’Università della California a San Diego, in collaborazione con il gruppo guidato da Gilberto Filaci, direttore dell’Unità di Bioterapie dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova e ordinario di Scienze tecniche di medicina e di laboratorio dell’Università di Genova.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 6.154 nuovi positivi in Puglia (ieri 2.238), 1.559 (ieri 632) si registrano in provincia di Lecce. Con 41.692 (ieri 27.842) test eseguiti e 6.154 (ieri 2.238) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 14,76% rispetto al all’8,04 di ieri, al 13,69% di domenica, al 15,06% di sabato, al 10,94% di venerdì, al 14,15% di giovedì, all’11,95 di mercoledì, al 16,40% di martedì.

Si registrano 22 decessi rispetto ai 15 di ieri, ai 7 di domenica, ai 9 di sabato, ai 14 di venerdì, ai 21 di giovedì, ai 18 di mercoledì, ai 33 di martedì (20 relativi alla giornata e i restanti 11 riguardanti i giorni precedenti).

Complessivamente i ricoverati scendono da 805 a 804 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 96.359 a 94.594 (-1.765).

Degli 804 ricoverati, 737 (ieri 741, -4) sono con sintomi, mentre 67 (ieri 64, +3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.680

Provincia di Bat: 415

Provincia di Brindisi: 516

Provincia di Foggia: 1.081

Provincia di Lecce: 1.559

Provincia di Taranto: 858

Residenti fuori regione: 29

Provincia in definizione: 16