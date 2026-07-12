Alla scoperta del Salento: Melendugno, dalle sentinelle di pietra alle marine del Salento

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Le origini di Melendugno affondano in un’epoca in cui la penisola salentina era una delle frontiere più calde del Mediterraneo.

Il primo vero nucleo urbano della sua storia non sorge nell’entroterra, ma si sviluppa sulla costa, a Roca Vecchia. Già nell’Età del Bronzo, questo promontorio ospitava una cittadella fortificata, difesa da imponenti mura staccate dal mare, che fungeva da scalo cruciale per le rotte commerciali tra l’Egeo, i Balcani e l’Italia meridionale.

Con l’avvento dei Messapi, l’area mantenne la sua centralità strategica, trasformando la Grotta della Poesia in un tempio rupestre dove i naviganti di passaggio, messapici, greci e successivamente romani, incidevano preghiere e invocazioni alla divinità Thator Andirahas.

La stabilità dell’epoca romana portò a un progressivo spostamento degli equilibri verso l’interno, complice la realizzazione della via Traiana Calabra che agevolò i collegamenti terrestri.

Fu però nel Medioevo che il profilo di Melendugno, inteso come borgo rurale, iniziò a consolidarsi, il territorio si strutturò attorno a casali e abbazie, ma dovette fare i conti con una costante vulnerabilità alle incursioni straniere, una minaccia che divenne drammaticamente reale nel XV e XVI secolo, e spinse la popolazione a fortificare l’entroterra con la costruzione di masserie protette e, contemporaneamente, a edificare d’urgenza il sistema delle torri costiere di avvistamento, come Torre dell’Orso, Torre Saracena e Torre Specchia Ruggeri, nate per intercettare le vele dei pirati saraceni prima che potessero colpire i centri abitati.

Nel periodo feudale, l’economia e la vita sociale del paese si legarono indissolubilmente ai grandi possedimenti terrieri e alle famiglie nobiliari che si succedettero alla guida del feudo, tra cui i d’Amelj e i Baronali. È in questi secoli che Melendugno e la vicina Borgagne svilupparono la propria identità contadina, specializzandosi nella coltivazione dell’ulivo e nella produzione di olio, immagazzinato nei grandi frantoi ipogei scavati nel sottosuolo calcareo.

Nel corso del Novecento, questa profonda vocazione agricola ha avviato una transizione epocale, riscoprendo il valore strategico della sua costa e trasformando gli antichi approdi di pescatori in una rete di marine che oggi unisce, in un unico racconto, la solida memoria rurale dell’interno con il passato marittimo delle origini.