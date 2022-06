Da Milano a Dubai, Giosuè Gilberto presenta le bellezze della Puglia e del Salento

Domenica 27 febbraio 2022 alle ore 15,00 si svolgerà la 4 ‘Edizione Volkswagen International Fashion Week Autorigoldi, show di moda nel programma della Fashion Week Milanese, con la presenza di importanti ospiti stilisti nazionali ed internazionali, evento che si svolgerà presso il Concessionario Volkswagen Autorigoldi di Milano in Via Gallarate 253.Giosuè Gilberto Di Molfetta in questo momento difficile sarà lì a sostenere le aziende con accordi nazionali e internazionali, ringrazia Rosario Stagno e Lucia Totaro per la collaborazione. La seconda tappa sarà presentata a Dubai, grazie alla collaborazione di Lucia Totaro.

All’evento sarà presente il Salento con i prodotti e la cucina di Borgo Rosso Terra Gallipoli, Salento.7 Azienda Bonizio Montegrosso, Azienda Panificio Traiano Canosa di Puglia, Azienda Caseario Michele Zagaria nipote di Lino Banfi Barletta.Borgo Rosso Terra è un’antica masseria del Salento immersa in un uliveto di 70.000 mq a due passi dal mare dove natura e relax si intrecciano per una vacanza da sogno.Questa bellissima località, definita dai turisti la perla del Mar Ionio è il mix perfetto tra divertimento, arte e cultura. Borgo Rosso Terra delizierà gli inviati dell’evento Fashion Week Autorigoldi Edizione Volkswagen International a Milano con un buffet dove l’enogastronomia salentina e i prodotti a km0 direttamente dall’orto della terra salentina saranno i principali sapori durante il fine settimana della Fashion Week Milanese.