Fortezze di Puglia: Il Castello di Carbonara di Bari

Ben poche tracce restano della Fortezza di Carbonara, oggi quartiere della Città di Bari ma sino al 1929 Comune a sé. Secondo le ipotesi più accreditate la struttura, forse un castello o una torre, la sua erezione dovrebbe risalire all’XI secolo ad opera del Principe di Taranto Boemondo de Hauteville che provvide anche a far erigere altre strutture difensive. Secondo un documento del 1465, lo stesso Boemondo avrebbe ordinato ad un patrizio di Roma, di cui ci viene tramandato il nome: Arrigo Tancredi, di apporre un’epigrafe sul portale di ingresso, di cui però non esiste più alcuna traccia.

Alcune tradizioni affermano che il 3 settembre del 1097 il Pontefice Urbano II sarebbe stato presente in loco per la consacrazione di una chiesa ma non esistono fonti documentarie in merito, mentre secondo lo storico barese del XVI secolo, Antonio Beatillo, è sicuro che nel 1117 esistessero a Carbonara un castello con annessi un monastero ed una cappella ipogea. Più certe risultano le notizie relative alla fortezza intorno alla metà del XIV secolo, quando militi baresi e ungheresi, venuti per vendicare l’uccisione di Andrea d’Angiò Re d’Ungheria nonché consorte della Regina di Napoli Giovanna I d’Angiò, la cinsero d’assedio e, una volta presa, gettarono dalle mura gli ultimi difensori, agli ordini del Signore di Carbonara, tale Macciotta. La stessa Giovanna I avrebbe ordinato la distruzione della fortezza.

La struttura aveva probabilmente la facciata principale rivolta verso oriente e si sviluppava presumibilmente su tre livelli, mentre la base era munita di uno zoccolo scarpato.

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.