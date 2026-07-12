La Fauna del Salento: la rondine

Si dice che una rondine non fa primavera, ma qui in Salento questa massima popolare sembra perdere un pezzetto della sua millenaria certezza perché l’arrivo delle rondini è atteso come fosse un rito che ridisegna il paesaggio delle campagne e dei centri storici, un vero evento per l’autostrada del cielo più trafficata d’Europa di cui questo piccolo e straordinario migratore è simbolo. Scientificamente nota come Hirundo rustica, la rondine comune è un capolavoro di aerodinamica, facilmente riconoscibile per il suo piumaggio dorsale di un blu scuro metallizzato con riflessi lucidi, il ventre chiaro e la caratteristica gola di un rosso mattone intenso. La sua silhouette inconfondibile è definita da ali lunghe e strette e, soprattutto, da una coda profondamente forcuta, con le penne laterali filiformi che si allungano nei soggetti adulti.

Dopo aver trascorso l’inverno nell’Africa subsahariana, sfidando tempeste di sabbia, predatori e la spossante traversata del deserto e del mare, le rondini tornano a casa seguendo il loro istinto che le riporta esattamente lì dove sono nate o dove hanno nidificato l’anno precedente. Nel Salento trovano un habitat ideale nelle vecchie case, sotto i porticati e tra le campagne, firma della stagione che si rinnova. Le loro abitudini sono strettamente legate alla vita comunitaria e al volo; trascorrono infatti gran parte della giornata in aria a cacciare insetti al volo, muovendosi con virate improvvise e acrobazie spettacolari. Anche la costruzione del nido a forma di coppa, realizzato impastando minuscole palline di fango, paglia e saliva, è un esempio di straordinaria dedizione che impegna entrambi i partner della coppia, tanto che in molte altre culture mediterranee, è considerata simbolo della fedeltà coniugale e della rinascita, e la tradizione vuole che distruggere un loro nido porti sfortuna alla casa, mentre vederle nidificare sotto il proprio tetto sia un segno di grande benedizione e protezione.

Tuttavia, la poesia del loro volo e il fascino del mito non devono distogliere lo sguardo da una realtà molto più triste perché negli ultimi decenni, i monitoraggi descrivono un trend preoccupante, con popolazioni in costante declino a livello europeo e locale. La progressiva modernizzazione dell’architettura, che cancella gli anfratti grezzi necessari per i nidi, e l’uso massiccio di chimica in agricoltura, che azzera gli insetti di cui si nutrono, stanno togliendo a questi uccelli tetto e cibo.

Proteggere la rondine significa quindi fare una scelta che va oltre il semplice ambientalismo, poiché si tratta di preservare l’identità profonda del territorio. Questo animale funge da vero e proprio termometro della salute ambientale ed è un alleato prezioso per l’uomo, capace di consumare migliaia di insetti nocivi ogni giorno in modo del tutto naturale. Fortunatamente, tra i cittadini sta crescendo una nuova sensibilità legata alla tutela dei nidi storici. La prossima volta che capiterà di alzare gli occhi al cielo e vedere quella silhouette inconfondibile tagliare l’azzurro, magari varrà la pena fermarsi ad ascoltare, perché quel garrito è il racconto di un miracolo che si ripete da millenni e che è nostro dovere custodire.