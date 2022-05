“È nostro dovere essere al fianco delle imprese” la linea di indirizzo e le priorità del nuovo presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci

Poco più di una settimana fa è stato eletto presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci che succede al commissario straordinario uscente, Vincenzo Benisi.

Vadrucci, originario del sud Salento, espressione storica di Confartigianato dal 2014, ricopre l’incarico di direttore generale di INAPA, l’Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato.

E’ stato componente della precedente giunta camerale leccese, del consiglio regionale della Puglia per circa dieci anni, presidente del Comitato Regionale di Artigiancassa, presidente dell’Ente Bilaterale Regionale Puglia, componente del Consiglio d’Amministrazione della Fiera del Levante di Bari nel periodo 2000 – 2005 e componente della Cassa Edile e Scuola Edile della provincia di Lecce. Vi proponiamo la nostra intervista

Link Sponsorizzato

Presidente quale sarà la sua linea di indirizzo per i prossimi 5 anni?

“Agire per rilanciare l’economia del Salento; lavorare per le imprese e per le professioni, stando al loro fianco, per concretizzare la ripresa, buttarsi alle spalle le difficoltà e le tante rinunce imposte soprattutto dalla pandemia e approntare un futuro di crescita e sviluppo. Queste sono le basi di un programma al momento abbozzato, che troverà la sua definizione puntuale e condivisa nelle linee programmatiche pluriennali che il Consiglio camerale sarà chiamato ad elaborare. E’ un progetto sicuramente complesso, per il quale, a breve, con l’elezione della Giunta, potremo contare sulla piena operatività collegiale; organi ben rappresentativi delle categorie economiche e competenti, con cui condividere l’impegno. Ascolteremo le difficoltà, individueremo soluzioni, opereremo in sinergia con le altre Istituzioni destinatarie di finanziamenti nazionali ed europei che andranno opportunamente orientati, per rappresentare al meglio le istanze del territorio e programmare azioni efficaci.”

Link Sponsorizzato

Quali saranno le priorità che dovrà affrontare?

“C’è tanto da fare; il campo di azione è molto ampio e richiede interventi trasversali. Alcuni settori, come il TAC ad esempio, che registravano un certo declino a inizio secolo, oggi mostrano un rinnovato vigore grazie a innovativi processi produttivi e ad una leadership preparata e pronta ad investire in tecnologia e qualità. Anche il comparto metalmeccanico si muove bene e le sinergie con l’apparato produttivo del Nord Italia ed europeo rappresentano sicuramente un valore aggiunto. Ma nuove difficoltà si prospettano e si aggiungono a quelle già esistenti, come ad esempio quelle derivanti dai rincari energetici, di carburanti e materie prime, che incidono anche sulla logistica e che rischiano seriamente di mettere in ginocchio interi comparti già provati dall’emergenza sanitaria. Per fare un esempio, l’industria pagherà ben 37 miliardi di euro invece degli 8 pagati finora. E’ nostro dovere essere al fianco delle imprese, nelle sedi opportune, per fronteggiare questi ostacoli e non vanificare i tanti sforzi che imprenditori coraggiosi e appassionati si impegnano a compiere giornalmente, anche a tutela dei livelli occupazionali.”

In che modo l’economia locale può essere indirizzata verso la ripresa economica?

“Puntiamo a ridare forza al nostro tessuto imprenditoriale e partiremo dai settori che ancora sono trainanti per la nostra economia, ricostruendo le filiere per coinvolgere anche le piccole e micro imprese: marciare uniti sicuramente amplifica la risposta economica. Occorre, trasversalmente, scommettere sulla qualità, l’innovazione e la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e spingere sul miglioramento della logistica e dei trasporti, sia per le merci che per i passeggeri, per rendere le nostre produzioni ed i nostri servizi maggiormente competitivi ed accrescere l’appeal anche turistico del nostro bellissimo territorio. Le carte da giocare sono diverse e riguardano tutti i settori: attuare le ZES per attrarre investimenti e nuove aziende, pensare alle aree industriali come veri e propri nuclei di lavoro, capaci di offrire servizi consorziati utili per tutti; puntare sul turismo innovativo che traini l’artigianato di qualità e il commercio di prodotti della manifattura locale, incoraggiare la formazione di start-up e migliorare l’accesso al credito; sostenere l’agricoltura moderna, anche per guarire la ferita “Xylella” . Non avremo altre possibilità, nei prossimi anni, di cambiare in meglio l’economia del Salento, se non ci muoveremo secondo queste traiettorie. Le Camere di commercio accusano il colpo di una riforma ingenerosa, ma nonostante ciò continuano ad attuare ogni possibile strategia per il rilancio del sistema economico di competenza.”

Altro tema che interessa il mondo economico è quello riguardante le infiltrazioni mafiose, in particolare i fenomeni di usura e riciclaggio. La Camera di Commercio cosa può fare al riguardo?

“La Camera di Commercio di Lecce è da sempre impegnata nello svolgere azioni finalizzate ad affermare la legalità che è imprescindibile per un sano sviluppo della nostra economia. Legalità, sicurezza e sviluppo, infatti, sono elementi indissolubilmente connessi. Insieme a Prefettura e Forze dell’ordine, in particolare, sono attive diverse collaborazioni, anche sancite dalla sigla di apposite convenzioni, sia in termini di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo, grazie all’utilizzo del prezioso patrimonio informatico del sistema camerale, sia in termini di recupero di beni e aziende confiscate, cui restituire dignità, valori, prospettive. Proprio pochi giorni fa è stato avviato dalla Camera un nuovo progetto in proposito: “Open Knowledge”, che riguarda l’utilizzo dei dati nell’analisi, monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale delle imprese confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata. Sono convinto che la sinergia tra le Istituzioni determini l’esito delle azioni e ne accresca sia le possibilità di successo che le ricadute positive sulla nostra economia.”

Parliamo delle imprese salentine. Nei momenti di crisi è indispensabile essere pronti al cambiamento, su cosa si deve puntare per rispondere efficacemente a questi ultimi due anni burrascosi?

“Le citavo prima: qualità, sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione. Senza dubbio. Guardiamo con attenzione ai piani e progetti del PNRR, per poter rendere fruibili infrastrutture oramai indispensabili e, in contemporanea, puntiamo ad una diffusione della cultura d’impresa digitale, attenta alla sostenibilità ambientale, focalizzata sulla qualità. La fibra di alto livello deve essere disponibile per tutte le aziende e l’e-commerce deve diventare una pratica comune. Il marketing di ciascuna impresa deve attualizzarsi e prevedere un uso intelligente anche dei social per promuovere i prodotti, i siti, l’ambiente che meglio possano rappresentare il Salento in chiave diversa e più coinvolgente. Penso ad una task force di esperti in grado di pensare a progetti innovativi, che sappiano coniugare qualità e sostenibilità, capaci di intercettare fondi comunitari con i quali lavorare, anche con altri Paesi, in chiave globale, in un’ottica di integrazione europea, unendo modernità e tradizione, facendo circolare la cultura più antica che ha permeato le nostre terre come tratto distintivo delle nostre comunità. La Camera di Commercio accompagna le imprese nella transizione digitale attraverso il PID (punto impresa digitale) ed opera non solo per agevolare l’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno delle imprese, ma anche in chiave formativa, per l’ampliamento delle competenze in ambito 4.0.”