Il Tribunale dei Diritti del Malato fa le congratulazioni a Palese e chiede un intervento urgente per l’ospedale di Casarano, sempre più declassato

LECCE -Il Tribunale per i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva di Casarano, dopo appreso la notizia della nomina del dottor Rocco Palese ad Assessore alla Sanità della Regione Puglia, si congratula per il nuovo incarico ricevuto da parte del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

I responsabili del TdM sottolineano l’importanza del ruolo che è stato affidato al nuovo assessore alla Sanità della Puglia, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, che ha messo a dura prova tutta la Sanità.

Pertanto le crititicità del sistema sanitario della Puglia sono emerse in tutta la loro importanza e gravità e necessitano di una capillare programmazione ed organizzazione tesa a risolverne le problematiche.

In particolare il TDM vuole richiamate l’attenzione del nuovo assessore sulla situazione sanitaria dell’ASL LE ed nello specifico su quella dell’ospedale di Casarano, di fatto classificato come presidio ospedaliero di base, nonostante le continue promesse di qualificarlo di primo livello.

Il Presidio Ospedaliero di Casarano continua ad essere il secondo ospedale dopo il Vito Fazzi di Lecce per tipologia dei servizi e per il volume delle prestazioni nonostante il declassamento ed il continuo smembramento e soppressione dei reparti e la carenza di personale in quelli esistenti.

“A tale proposito si allega un documento inerente le problematiche dell’Ospedale di Casarano, inviato nel maggio 2021 sia alla Direzione ASL Le che alla Regione Puglia – spiega la responsabile Cristina Lezzi, in un comunicato congiunto con Anna Maria De Filippi (responsabile Rete Civica) e Ilaria De Rocco (coordinatrice A.T. Casarano) – Pertanto si confida nella sua competenza, sensibilità e volontà onde ridare, al Ospedale di Casarano la dignità che gli compete e che venga finalmente classificato di primo livello con le necessarie assunzioni di personale, con la nomina dei primari mancanti e con il potenziamento di tutti i reparti esistenti.

Pertanto si confida in un suo fattivo impegno affinchè il P.O. di Casarano riesca a superare questa situazione di stallo in cui versa ormai da molto tempo”.

LA LETTERA DEL TDM ALL’ASSESSORE ALLA SANITÀ E LA STORIA DELL’OSPEDALE DI CASARANO

L’Ospedale di Casarano va salvato e va ridata Dignità al territorio!

Questo Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva, prima di segnalare l’attuale situazione dell’Ospedale di Casarano, deve necessariamente partire dal passato prossimo, quando con delibera della Giunta Regionale della Puglia 29 febbraio 2016, n. 161 con oggetto – Regolamento Regionale: “Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M.70/2015 e della Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208. Modifiche e integrazione del R.R. n.14/2015 “- l’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano è stato di fatto classificato come presidio ospedaliero di base.

CRONISTORIA

Questa data ha rappresentato per il P.O. di Casarano la strada del non ritorno, in quanto da allora non è stato più supportato dalla Regione e dalla ASL di Lecce ed è stato abbandonato a sé stesso, nonostante un forte impegno pubblico assunto dal Presidente Emiliano, trasmesso ai TG e sui social in cui dichiarava che l’Ospedale di Casarano sarebbe ritornato di Primo Livello.

Bisogna dire che il Regolamento Regionale, sopra richiamato, non conteneva importanti scelte strategiche e non prevedeva un vero indirizzo programmatico innovativo nel cruciale settore dell’assistenza sanitaria, limitandosi a mera elencazione di ulteriore riduzione di risorse e a programmazione di interventi di accorpamento e/o di chiusura.

Tali interventi erano privi di preventive e analitiche valutazioni, finalizzate al raggiungimento di una corretta allocazione delle risorse stesse ma basati solo e soltanto su principi economicistici.

In questo piano di riordino, infatti, si riscontrano solo brevi e superficiali cenni del necessario potenziamento della Medicina del Territorio, delle Reti Cliniche previste dal D.M.70/2015, dell’organizzazione integrata tra Ospedale e Territorio e del fondamentale sistema dell’Emergenza-Urgenza.

La necessità impellente di una razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale, deve avviare un processo di revisione, condiviso e complessivo dell’assetto organizzativo dello stesso SSR, necessariamente basato su principi guida quali la salute, diritto per il singolo cittadino e dovere per la collettività.

Riteniamo che la tutela del diritto alla salute non può subire i condizionamenti da parte dell’organo decisore nel distribuire le risorse finanziarie di cui dispone ma, contestualmente, “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”.

Infatti, questo periodo di pandemia Covid 19 ha evidenziato un Sistema Sanitario Regionale debole e lacunoso tanto da riscontrare correntemente carenza di:

 uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure con equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza;

 valorizzazione delle risorse umane, della professionalità e delle competenze, in ogni ruolo e profilo professionale;

 appropriatezza ed eticità delle cure e dell’uso delle risorse;

 attenzione ai territori con riconoscimento delle zone disagiate;

 sviluppo della ricerca e dell’innovazione in tutti gli ambiti organizzativi e professionali;

 valorizzazione della multidisciplinarietà nelle cure e dell’organizzazione dell’assistenza per processi;

 riconoscimento (in senso integrativo e non sostitutivo) degli operatori privati accreditati nelle strategie del sistema sanitario regionale.

Riteniamo che i Cittadini abbiano bisogno di diritti sostenibili, partendo dalla compatibilità economica alla sostenibilità del diritto ed abbiano il diritto ad avere dal Servizio Sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio a prescindere dal soggetto erogatore e a non essere vittime di effetti organizzativi.

Partendo, quindi, da questi presupposti non si può considerare il Presidio Ospedaliero di Casarano, al pari di altri ospedali pugliesi, sic et simpliciter come “struttura” da modificare senza preventiva condivisione e non anche come insieme di donne e uomini che, con la propria umanità, la propria professionalità, con silenzioso senso del dovere e con la condivisione di ansie e soddisfazioni, hanno costituito il cemento per renderlo nel tempo un patrimonio fondamentale per un intero territorio.

Il P.O. di Casarano era, ma continua ad essere il secondo ospedale della Provincia, dopo il Vito Fazzi di Lecce per tipologia di reparti e servizi, ma soprattutto per il volume delle prestazioni nonostante il declassamento.

E’ iniziata così la chiusura dei reparti.

 La Chirurgia Pediatrica è stata accorpata al P.O. di Lecce, in previsione della realizzazione di un Polo Pediatrico che, ancora, dopo anni non è stato costituito, perché manca la cardiochirurgia pediatrica, la neurologia pediatrica ecc…

Ci si è affrettati a sottrarre a Casarano un reparto di eccellenza, che ha funzionato al meglio per ben 33 anni, come se bastasse solo quel reparto per formare il Polo Pediatrico!

Quindi diventa pressante avere il Polo Pediatrico a Lecce al fine di evitare i soliti viaggi della speranza con relativi disagi agli utenti.

Sarebbe auspicabile anche ripristinare alcuni servizi annessi e connessi all’attività di Chirurgia Pediatrica anche presso l’Ospedale di Casarano.

 Anzi, visto il calo delle nascite, anche nel nostro territorio, oltre al Polo Pediatrico, sarebbe auspicabile la nascita di un Polo Geriatrico, per come il Covid 19 ha messo a nudo le criticità e, a volte, anche l’abbandono a sé stessi di una moltitudine di anziani.

 E’ stata trasferita la Pediatria e la Ginecologia nel P.O. di Gallipoli, nonostante il bacino di utenza di Casarano fosse il più popoloso della provincia di Lecce e nonostante Casarano potesse avvalersi sia di un eccellente servizio di RMN (l’unico oltre a Lecce) e sia del reparto di Anestesia e Rianimazione con grande esperienza in area pediatrica e non facile da acquisire altrove.

 Si è ridimenzionata l’unità di Cardiologia con la mancata inclusione nella rete di Emergenza Cardiologica nonostante le 250 procedure di posizionamento di dispositivi cardiologici (pacemaker, defibrillatori ecc…).

Tali considerazioni sono state minuziosamente riportate e comprovate da dati statistici, oggettivi e inconfutabili, in un esposto sul riordino ospedaliero regionale, sottoscritto il 21/03/2016 da 520 operatori in servizio presso il P.O. di Casarano, compreso il TDM e che qui si allega per meglio comprendere le contraddizioni, anche con l’ausilio di tabelle ivi contenute.

L’Ospedale di Casarano ha saputo, tuttavia, fare fronte alle difficoltà che inevitabilmente si sono presentate, dimostrando di essere un punto di riferimento per il territorio, nonostante la carenza di personale, il ridimensionamento, la sottrazione di reparti di eccellenza e nonostante, in questi ultimi anni, si siano accumulate tante questioni irrisolte.

 L’inspiegabile e continuo rallentamento dei lavori per la costruzione della quarta Torre.

 Il mancato avvio per la costruzione del Nuovo Distretto Socio Sanitario, previsto all’interno dell’area Ospedaliera e che ha ricevuto un importante finanziamento dai fondi FERS, ma costretto a pagare un esoso affitto.

Il P.O. di Casarano, la cui storia è fatta di eccellenze e di impegno, attualmente continua ad essere il secondo Presidio Ospedaliero della Provincia per ricoveri, day hospital, visite specialistiche interne ed esterne e risulta, nel panorama della sanità pubblica salentina, il presidio ospedaliero con il miglior conto economico e la minor perdita.

Merita, pertanto, maggiore attenzione soprattutto per i reparti che sono in sofferenza:

Ortopedia

Il personale medico attualmente è composto da 4 unità a fronte delle 9 previste ed in organico fino a qualche anno fa.

Di queste unità 2 sono impegnate in sala operatoria e 2 per le visite ambulatoriali e per la tenuta del reparto, per cui non avendo il dono dell’ubiquità, se l’ambulatorio assorbe quell’unità medica per tutto il tempo della mattinata, il reparto ne rimane scoperto.

Tale situazione aggravata ulteriormente dalla pandemia era stata già segnalata col report del 2019 e sollecitata con una lettera all’ASL di Lecce nel novembre del 2020.

Tale carenza di personale comporta la difficoltà di prenotare in tempi ragionevoli una visita ortopedica (anche intra moenia) e di fruire agevolmente dei servizi ambulatoriali e degli interventi programmati.

Detta disfunzione non è certamente da attribuirsi ai medici o al personale del reparto che lavora sottorganico e con spirito di abnegazione.

Chirurgia

Anche Chirurgia è un fiore all’occhiello del nostro Ospedale, ed anche qui si riscontra una carenza del personale medico.

Nonostante ciò, in questo periodo di pandemia Chirurgia di Casarano è stata l’unica, oltre a quella di Lecce, ad assicurare gli interventi di urgenza e non solo quelli, con grande competenza e professionalità da parte di tutti i medici del reparto e soprattutto del Primario, che possono contare su strumentazioni e su una sala operatoria veramente all’avanguardia.

Ci si augura che con le recenti graduatorie approvate per il concorso per medici chirurghi il personale medico di questo ospedale venga adeguatamente rinforzato.

Anestesia e Rianimazione

Anche tale reparto è in sofferenza soprattutto per il personale medico in quanto al pensionamento dei medici non è seguita nuova assunzione. Inoltre una unità è stata trasferita al DEA di Lecce per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e quindi il reparto si ritrova con 10 unità, di fatto sufficienti solo a a far fronte agli interventi in sala operatoria.

Riguardo ai posti letto, nonostante siano stati aumentati nell’anno 2020, di fatto a causa della carenza del personale medico nulla è cambiato, in quanto continuano a funzionare solo quelli già avviati. Inoltre con la delibera 402 del 18 maggio 2021 a firma della Direzione Generale dell’ASL di Lecce, che prevede il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale ci si è accorti che nel prevedere le Unità Operative di ogni singolo Ospedale e quindi l’attribuzione del relativo personale, all’Ospedale di Casarano mancava la Terapia Intensiva ( Rianimazione).

Con la speranza che tutto ciò sia dovuto a mera distrazione, ci si chiede come mai tali errori interessino sempre l’Ospedale di Casarano?

Neurologia

Nonostante sia Unità Operativa Complessa, Neurologia funziona solo con 4 medici ed è priva di Stroke Unit, cioè unità di ricovero subintensiva dedicata alle cure dei pazienti affetti da ictus celebrale di tipo ischemico o emorragico ed emorragie subaracnoidee, nonché effettuare trattamento trombolitico endovenoso seguendo tutte le procedure di monitoraggio necessarie nelle 24 ore successive a tale trattamento.

Urologia

Tale reparto, peraltro l’unico ad avere un Primario ( tutti gli altri hanno dei Direttori facente funzione) in base a quanto stabilito dalla delibera 402 del 18 maggio 2021, non sarà più Unità Complessa ma Unità semplice con valenza Dipartimentale.

Bisogna inoltre puntualizzare che ancor prima di tale delibera, il Primario, prossimo alla pensione, aveva chiesto di poter continuare a lavorare fino al compimento dei 70 anni di età.

Ad ulteriore prova che la buona volontà del personale sanitario non viene quasi sempre presa in considerazione e premiata.

Laboratorio Analisi

Si rileva che tale laboratorio analisi lavora 24 ore su 24 con personale medico, biologo e tecnico, e bensì sia dotato di tutte le attrezzature necessarie e compatibili con i reagenti disponibili nell’ASL di Lecce per la ricerca degli anticorpi vaccinali anti SARS COV 2, non è stato fornito del reagente necessario per il dosaggio di tali anticorpi.

Pertanto tale esame che permette di verificare se a seguito dell’inoculazione del vaccino si sono sviluppati gli anticorpi, al momento può essere effettuato solo presso altri ospedali o laboratori, con gravi disagi alla popolazione.

A seguito di quanto sopra evidenziato il TDM di Casarano ricorda l’impegno assunto dal Presidente della Regione Emiliano, in questo periodo di lotta alla pandemia, di rafforzare gli ospedali di base e di far diventare ospedale di primo livello Casarano, dato che il nostro presidio ha dimostrato ampiamente una notevole capacità nel gestire l’emergenza, nonostante i tagli subiti.

Oltre a tale passaggio fondamentale per Casarano e cioè il riconoscimento di primo livello, si reitera richiesta di fornire il Presidio Ospedaliero di personale medico, infermieristico, OSS, tecnico e amministrativo, nonché di nuove attrezzature, in quanto la sanità ospedaliera della provincia di Lecce non deve essere centralizzata su un unico ospedale ma deve essere al contrario spalmata sul territorio per una fruizione dei servizi più agevole e razionale.

La presente è indirizzata alle Autorità di Cittadinanzattiva – TDM Regionali, con preghiera di far pervenire le richieste ivi contenute, al Presidente Emiliano e all’Assessorato di competenza.

Sarà nostra cura farla pervenire alle Autorità locali e provinciali in indirizzo.

Restiamo in attesa delle risposte ai tanti quesiti posti, rammentando che non ci stancheremo mai di parlare e di lottare per vedere realizzati tutti sacrosanti diritti violati dell’Ospedale di Casarano dove operiamo da oltre 25 anni”.