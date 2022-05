Simone Rizzo aderisce al Movimento Regione Salento

LECCE – Il Movimento Regione Salento continua la sua opera di crescita e di rinnovamento. Simone Rizzo infermiere ed attento osservatore delle dinamiche sanitarie, aderisce al Movimento Regione Salento, lo presenta il coordinatore cittadino di Lecce, Giancarlo Capoccia:

“Simone Rizzo è una persona fantastica e dalla grande sensibilità, amate della buona politica e della buona sanità tra le sue esperienze lavorativa ha operato nel 118, nei servizi psichiatrici e nella medicina penitenziaria. Istruttore BLSD e PBLSD. Dirigente sindacale UIL FPL Brindisi e segretario CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria). Ed inoltre è un ex arbitro di calcio. Una figura capace e poliedrica che saprà dare profondità con le sue idee alla nostra azione. A nome di tutto il coordinamento leccese auguro un sincero in bocca al lupo”.

“Seguo l’impegno e le vicende di questo movimento da tantissimi anni e posso ben dire che è il contenitore politico nel quale dovrebbe confluire ogni salentino che ha cuore le sorti del Salento.

Ringrazio Giancarlo Capoccia per l’accoglienza, un saluto al coordinatore regionale Pierpaolo Signore e al presidente Paolo Pagliaro persona, imprenditore, e politico che stimo per il suo modo unico di fare: sempre con la gente e tra la gente sempre e solo per il Salento. Il mio impegno sarà totale, inizio con tanto entusiasmo questo mio nuovo percorso”.

“In bocca al lupo e buon lavoro a Simone Rizzo. – afferma il coordinatore regionale Pierpaolo Signore -La nostra azione di crescita ormai sta diventando un elemento naturale del nostro percorso. Siamo contenti di poter annoverare persone e giovani nuovi sul nostro percorso politico a favore di questo territorio”.

“Benvenuto nella nostra grande famiglia a Simone Rizzo, sono certo che con noi starà benissimo e riuscirà ad esprimere tutta la voglia e la passione di far bene per il nostro Salento. – Commenta così il presidente Pagliaro – In bocca al lupo e buon lavoro”.