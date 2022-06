Covid, 3.302 nuovi casi in Puglia: ancora i più alti i numeri dei nuovi positivi in provincia di Lecce (sono 1.052). Continua il calo di ricoveri

PUGLIA – La guerra sta spazzando via il tema covid dai media, anche perché l’emergenza è alle spalle. Solo la provincia di Lecce continua ad avere un numero molto alto di nuovi positivi. I ricoverati calano. Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 3.302 nuovi positivi in regione (ieri erano 4.316), 1.052 (ieri 1.272) si registrano in provincia di Lecce. Con 28.836 (ieri 31.526) test eseguiti e 3.302 (ieri 4.316) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’11,45% rispetto al 13,69% di ieri.

Si registrano 13 decessi rispetto ai 14 di ieri.

Complessivamente i ricoverati scendono da 629 a 614 (-15), mentre gli attualmente positivi scendono da 77.380 a 75.557 (-1.823).

Dei 614 ricoverati, 581 (ieri 593, -12) sono in area non critica, mentre 33 (ieri 36, -3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 839

Provincia di Bat: 213

Provincia di Brindisi: 231

Provincia di Foggia: 517

Provincia di Lecce: 1.052

Provincia di Taranto: 407

Residenti fuori regione: 28

Provincia in definizione: 15